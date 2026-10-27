ورزشگاه ۲۰ هزار نفری اردبیل، پس از سال‌ها انتظار برای تکمیل و بهره‌برداری، حالا با تزریق اعتبارات جدید در مسیر شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل استاندار اردبیل در بازدید از مجموعه ورزشی علی دایی از تأمین ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار اولیه و برنامه‌ریزی برای اختصاص مجموع ۸۰۰ میلیارد تومان به این پروژه خبر داد؛ اعتباری که قرار است زمینه تکمیل بخش‌هایی از ورزشگاه و بهره‌برداری مرحله‌ای از این مجموعه را فراهم کند.

مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل از پیش‌بینی ۸۰۰میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ورزشگاه علی دایی شهر اردبیل خبر داد و گفت: تکمیل این مجموعه با اولویت ضلع غربی و به‌صورت مرحله‌ای دنبال می‌شود.

مسعود امامی یگانه اظهار کرد: این پروژه سال‌ها پس از افتتاح بلاتکلیف مانده و در حال حاضر از کارایی لازم برای بهره‌برداری برخوردار نیست.

وی افزود: در نشست با وزیر ورزش و جوانان مقرر شد ۸۰۰میلیارد تومان از محل منابع مختلف برای تکمیل این مجموعه تامین شود که شامل ۴۰۰میلیارد تومان از محل مولدسازی توسط اداره‌کل ورزش و جوانان، ۲۰۰میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و ۲۰۰میلیارد تومان از منابع در اختیار نمایندگان حوزه انتخابیه اردبیل است.

استاندار اردبیل با اشاره به آغاز فعالیت سازمان مجری و پیمانکار پروژه بیان کرد: روند تامین اعتبار به‌تدریج در حال انجام است و تاکنون نزدیک به ۱۴۵میلیارد تومان اعتبار تامین شده که تلاش می‌شود طی هفته آینده در اختیار پیمانکار قرار گیرد.

امامی یگانه ادامه داد: در مرحله نخست، تکمیل سکو‌های ضلع غربی و سازه پیش‌بینی‌شده برای مسقف کردن این بخش در اولویت قرار دارد.

وی تصریح کرد: تلاش می‌شود با تامین منابع مالی و پیشرفت عملیات اجرایی، این مجموعه به‌تدریج و در مراحل مختلف راه‌اندازی شود و در اختیار ورزشکاران و مردم استان اردبیل قرار گیرد.

ورزشگاه ۲۰ هزار نفری اردبیل، ۱۸ سال پیش با حضور معاون اول رییس جمهور وقت به بهره برداری رسید، اما از ده سال پیش بدون استفاده رها و در زیر باران و برف فرسوده و بخش‌هایی از آن تخریب شد.

کار بازسازی این مجموعه ورزشی چند ماهی است که آغاز شده و مسئولان امیدوارند تا پایان سال آینده تکمیل شود.