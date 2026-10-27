فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران از شناسایی و بازداشت اعضای یک گروه متهم به سرقت لوازم خودرو در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ بیرانوند گفت: در پی افزایش شکایت‌های مشابه درباره سرقت لوازم خودرو، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی‌های اطلاعاتی، افراد مظنون را شناسایی کردند و در عملیاتی در محدوده شوش تهران، تعدادی از متهمان را بازداشت کردند.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران ادامه داد: متهمان در جریان بازجویی‌ها به مشارکت در سرقت لوازم خودرو اعتراف کردند. بررسی‌های بیشتر نیز از ارتباط افراد بازداشت‌شده با اشخاصی حکایت داشت که در خرید و فروش اموال مسروقه نقش داشته‌اند.

به گفته سرهنگ بیرانوند، فردی که به‌عنوان سرکرده احتمالی این باند معرفی شده، پیش‌تر در ارتباط با پرونده سرقت لوازم خودرو در استان اصفهان تحت تعقیب بوده و پس از بازداشت در آن استان، با هماهنگی قضایی به تهران منتقل شده است.

این مقام انتظامی با اشاره به سوابق متهم اصلی پرونده گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد این فرد پس از آزادی از زندان نیز بار دیگر به سرقت لوازم خودرو روی آورده است.

وی افزود: اعضای این باند به ده‌ها فقره سرقت در محدوده‌هایی از جمله تهرانپارس، تهران‌نو، پاسداران و سیدخندان اعتراف کرده‌اند. تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط با پرونده و بررسی ابعاد دیگر سرقت‌ها ادامه دارد و متهمان برای طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی هستند.