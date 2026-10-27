رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود امواج ناپایدار به جو استان از اواخر هفته جاری خبر داد و گفت: در صورتی که این امواج تضعیف نشود، هفته‌ای پربارش پیش روی استان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی با اشاره به ورود متناوب امواج ناپایدار به جو استان طی روز‌های آینده گفت: موج اول از اواخر روز چهارشنبه (ششم آبان) تا روز شنبه (۹ آبان) جو استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث وزش باد، بارندگی و رعدوبرق در نقاط مختلف استان خواهد شد.

وی افزود: موج دوم نیز طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده (۱۱ و ۱۲ آبان) و موج سوم هم اواخر هفته آینده جو استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان افزود: چنانچه این امواج ناپایدار در حرکت شرق سوی خود، دچار تضعیف یا تغییرات شدید نشوند، هفته پربارشی پیش روی استان کرمانشاه خواهد بود، به طوری که تا پایان هفته آتی حداقل در ۵۰ تا ۷۰ درصد از نقاط استان بارش موثر (پله) رخ خواهد داد.

قاسمی از تغییرات دمایی روز‌های آینده نیز یاد کرد و افزود: با ورود امواج ناپایدار از روز پنجشنبه همین هفته، متوسط دمای هوا در غالب نقاط استان بتدریج کاهش خواهد یافت.