

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر آموزش و سرداور مسابقات دانش‌آموزی پینت‌بال بافق از پایان نخستین دوره این رقابت‌ها با حضور ۶۰ دانش‌آموز در قالب ۲۰ تیم سه‌نفره خبر داد و گفت: در پایان مسابقات، تیم‌های یگان مرگ، بلک فایر و رئال مادرید به‌ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

امیرمحمد حسینی گفت: این مسابقات با همکاری آموزش‌وپرورش و باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ‌آهن برگزار شد و شرکت‌کنندگان در قالب ۲۰ تیم سه‌نفره به رقابت پرداختند.

وی افزود: این رقابت‌ها از پانزدهم مهر آغاز شد و مراحل گروهی و حذفی آن تا سی‌ام مهر ادامه داشت و در پایان مسابقات، تیم یگان مرگ مقام نخست، تیم بلک فایر مقام دوم و تیم رئال مادرید مقام سوم را کسب کردند.

حسینی با اشاره به انتخاب تیم اخلاق و بازیکن برتر این دوره از مسابقات گفت: تیم شهید ابراهیم هادی به‌عنوان تیم اخلاق انتخاب شد و علی قانعی نیز عنوان بازیکن برتر و استعداد برتر مسابقات را به دست آورد.

مدیر آموزش و سرداور مسابقات دانش‌آموزی پینت‌بال بافق، معرفی این رشته ورزشی به قشر نوجوان جامعه، به‌ویژه دانش‌آموزان، را هدف اصلی برگزاری این رقابت‌ها دانست و افزود: با توجه به برگزاری این مسابقات برای نخستین بار در سطح شهرستان، برنامه‌ریزی برای برگزاری آن در سطح استان و سپس در سطح کشور نیز در دستور کار قرار دارد.

فلاح مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ‌آهن بافق، نیز با اشاره به برگزاری نخستین دوره مسابقات پینت‌بال مدارس، این رقابت‌ها را اقدام خوبی در مسیر توسعه ورزش پایه دانست و گفت: تقویت آکادمی‌ها در رشته‌های مختلف از جمله پینت‌بال، فوتبال، والیبال، هندبال و تنیس روی میز در دستور کار قرار گرفته است تا ورزشکاران از سنین پایه پرورش یابند و زمینه رشد و پیشرفت نونهالان و نوجوانان فراهم شود.

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ‌آهن بافق با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی گفت: سالن کشتی باشگاه با اعتباری حدود ۲ میلیارد تومان در دست تکمیل است و امیدواریم در نیمه آبان به بهره‌برداری برسد.

او ادامه داد: همچنین سالن کاراته نیز با هزینه‌ای نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان تکمیل شده و برای افتتاح آن برنامه‌ریزی شده است.

فلاح درباره اجرای طرح چمن طبیعی نیز اظهار کرد: اسناد مناقصه این طرح که از نیاز‌های اساسی مردم بافق است، تأیید شده و مشاور در حال بررسی و رفع برخی ایراد‌های آن است که امیدواریم طی چند روز آینده اسناد مناقصه عرضه شود و حدود دو هفته پس از آن، پیمانکار مشخص و عملیات اجرایی آغاز می‌شود.