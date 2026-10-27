به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسینعلی قبادی گفت : پس از ۲۰ آبان، سامانه بسته خواهد شد و دانشگاه‌های جامانده از جذب هیئت علمی ۱۴۰۴ ، از فراخوان بعدی جا می‌مانند و اعلام و انتشار فراخوان جدید نیز منوط به دریافت مجوز‌های نهایی از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه است.

وی افزود : دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی می‌توانند برای ثبت و بارگذاری نیاز‌های خود در مهلت تعیین‌شده ، به سامانه مرکز جذب اعضای هیئت علمی به نشانی uniuser.markazjazb.ir مراجعه کنند.

نقش راهبردی مرکز جذب در حفظ نخبگان

قبادی با تأکید بر جایگاه راهبردی مرکز جذب در نظام آموزش عالی کشور گفت : ماهیت و کارکرد این مرکز فراتر از انجام روال‌ها و فرایند‌های مرسوم اداری است.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم با استناد به برنامه پیشنهادی دکتر سیمایی به مجلس شورای اسلامی و محوریت رویکرد علمی و عدالت گرایانه وزیر علوم افزود : مرکز جذب باید همواره نهادی معتبر با مقرراتی عادلانه، شایسته محور و فعالیت‌هایی شاخص مدار و معیارمند برای جذب اعضای هیئت علمی ظهور و بروز داشته باشد و در میان دانش‌آموختگان و نخبگان کشور امید ایجاد کند و این اطمینان را به آنان بدهد که برای حضور و فعالیت علمی در دانشگاه‌های کشور، سازکار نهادی پاسخگو وجود دارد.

وی گفت : مرکز جذب با ایفای نقش مؤثر در شناسایی استعداد‌های علمی و فراهم‌سازی زمینه حضور آنان در دانشگاه‌ها، می‌تواند به تقویت امید نخبگان به آینده حرفه‌ای خود و کاهش انگیزه مهاجرت آنان کمک کند. از این منظر، حفظ و تقویت جایگاه این مرکز صرفاً موضوعی اداری نیست، بلکه از مسائل راهبردی مرتبط با آینده آموزش عالی و صیانت از سرمایه علمی کشور به شمار می‌رود.

قبادی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و تعهد حرفه‌ای کارکنان مرکز جذب، این مجموعه را از مجموعه‌های متعهد و وظیفه‌شناس نظام اداری کشور دانست و افزود : کارکنان مرکز جذب در خط مقدم خدمت‌رسانی به دانشگاه‌ها، داوطلبان و جامعه علمی کشور قرار دارند و با وجود حجم بالای مسئولیت‌ها، پیچیدگی پرونده‌های تخصصی و محدودیت نیروی انسانی، با وجدان کاری تمام عیار و مسئولیت‌پذیری به وظایف خود عمل می‌کنند.

وی با اشاره به ماهیت تخصصی و مستمر فعالیت‌های مرکز جذب گفت : مسئولیت‌های این مجموعه به زمان یا فصل خاصی محدود نمی‌شود و کارکنان در طول سال باید پاسخ‌گوی درخواست‌ها و مسائل متعدد دانشگاه‌ها و داوطلبان باشند. رسیدگی به پرونده‌های تخصصی، بررسی شکایات، پیگیری مسائل حقوقی و اجرایی و پاسخ‌گویی به درخواست‌های دانشگاه‌ها، مستلزم تلاش مستمر، دانش تخصصی و مسئولیت‌پذیری همکاران است.

کاهش مراجعات حضوری با هوشمندسازی و اصلاح فرایند‌ها توسط سامانه مهر رضوی

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه هوشمندسازی سامانه‌ها، شفاف‌سازی مقررات و کوتاه‌سازی فرایند‌های اداری، گفت : توسعه خدمات الکترونیکی و اصلاح فرایند‌ها موجب کاهش چشمگیر مراجعات حضوری به مرکز شده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد مراجعات روزانه از حدود ۵۰ تا ۶۰ فرد در گذشته به کمتر از ۱۰ نفر در روز رسیده است.

قبادی ، این روند را نشانه‌ای از ظرفیت فناوری و اصلاحات اداری برای تسهیل امور متقاضیان دانست و افزود: شفاف‌سازی ضوابط و بهره‌گیری مؤثر از سامانه‌های الکترونیکی، علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، می‌تواند به ارتقای کیفیت، سرعت و کارآمدی خدمات منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط کاری و نیاز‌های کارکنان گفت : حمایت از نیروی انسانی متخصص و رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های همکاران، از الزامات بهبود عملکرد سازمانی و ارتقای کیفیت خدمات است.

گفت‌وگوی مستقیم؛ زمینه‌ساز بهبود شرایط کاری

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم بر اهمیت برگزاری نشست‌های صمیمانه و گفت‌و‌گو‌های مستقیم میان مدیران و کارکنان تأکید کرد و گفت: شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های همکاران و فراهم کردن فرصت برای بیان مسائل، نشانه احترام به سرمایه انسانی سازمان است. این گفت‌و‌گو‌ها می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل، تقویت تعامل میان سطوح مدیریتی و کارشناسی و اتخاذ تصمیم‌های مؤثرتر برای بهبود شرایط کاری و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

قبادی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و دشواری‌های معیشتی، بر ضرورت درک متقابل مدیران و کارکنان و توجه به مسائل آنان تأکید کرد و سرمایه انسانی این مرکز را مجموعه‌ای از توانمندی‌ها، تعهدات و ارزش‌های فردی دانست که در کنار یکدیگر، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای نظام آموزش عالی کشور ایجاد می‌کنند.