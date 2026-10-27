به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان پلدشت در جلسه شورای اداری این شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: در سال جاری به منظور تسهیل در تردد مردم و گردشگران به این شهرستان مرزی ۳۶ کیلومتر از محور‌های ارتباطی شهرستان پلدشت آسفالت ریزی شده است

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: برای اجرای آسفالت ریزی این محور‌ها ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی همچنین افزود: برای توسعه و آبادانی روستا‌های شهرستان پلدشت در هفت ماهه سال جاری ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

الله قلی پور آذر رئیس حوزه قضایی شهرستان پلدشت هم در این جلسه بر ضرورت خدمت رسانی صادقادنه به مردم تاکید کرد و گفت: مسئولان باید با احساس مسئولیت در راستای حل مشکلات مردم تلاش کنند و هر گونه ترک فعل احتمالی و کوتاهی در انجام وظایف قانونی. قابل پیگیری و برخورد قانونی می‌باشد