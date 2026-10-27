

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: پنجمین کاروان تجهیزات آموزشی و پرورشی سال ۱۴۰۵ به ارزش ۳ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان به مدارس خراسان جنوبی ارسال شد.

مرتضوی افزود: این محموله شامل ۱۱۱ دستگاه کیس رایانه به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۶۶ صندلی گردان به ارزش ۲۶۴ میلیون تومان، ۳۷ میز کامپیوتر به ارزش ۳۷۰ میلیون تومان، ۵۰ صندلی گردان به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان، ۲۲ فایل کشویی به ارزش ۶۰ میلیون تومان و ۲۰ کمد کتابخانه به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان است.

وی گفت: ارسال این اقلام با هدف تقویت امکانات رایانه‌ای، سامان‌دهی فضا‌های اداری و بهبود تجهیزات کتابخانه‌ای مدارس انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: توسعه امکانات آموزشی و فراهم‌کردن دسترسی مدارس به تجهیزات موردنیاز، زمینه بهره‌گیری بهتر از فناوری در فرایند یاددهی و یادگیری را فراهم می‌کند و گامی در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و پشتیبانی از فعالیت‌های مدارس شهرستان‌های استان به شمار می‌رود.