وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، مهدی محمدی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های این وزارتخانه را به‌عنوان جانشین رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری کنگره شهدای هنرمند کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به مهدی محمدی آمده است:

با عنایت به جایگاه رفیع شهدای هنرمند در پاسداری از هویت فرهنگی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام آن ستارگان جاودان و نظر به تعهد و تجربه ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان جانشین رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری کنگره شهدای هنرمند کشور منصوب می‌شوید.

امید است با بهره‌گیری از ظرفیت گران سنگ جامعه فرهنگی و هنری و هم افزایی دستگاه‌های مرتبط زمینه تحقق اهداف کنگره را فراهم آورید.