مسئول بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی از تشکیل بسیج در یک‌هزار و ۴۰۰ مدرسه استان خبر داد اعزام نزدیک به دو هزار دانش‌آموز استان به مناطق عملیاتی جنوب در قالب اردوی راهیان نور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی با تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی، از تشکیل بسیج در یک‌هزار و ۴۰۰ مدرسه استان خبر داد و گفت: امسال قریب به دو هزار دانش‌آموز به اردوی راهیان نور جنوب اعزام می‌شوند.

جهانگیر اسلام‌پرست در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به برنامه‌های بسیج دانش‌آموزی استان اظهار داشت: دانش‌آموزان علاقه‌مند به فعالیت در عرصه بسیج می‌توانند از پایه سوم ابتدایی با مراجعه به واحد‌ها و حوزه‌های بسیج دانش‌آموزی ثبت‌نام کرده و بر اساس علاقه‌مندی و توانمندی خود در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، اردویی و سایر بخش‌ها نقش‌آفرینی کنند.

وی هدف اصلی این حوزه را جذب، سازماندهی، آموزش و به‌کارگیری دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: تربیت دانش‌آموز، توانمندسازی و ایجاد اعتمادبه‌نفس و روابط اجتماعی از اهداف مهم ماست.

اسلام‌پرست با اشاره به دوره‌های آموزشی یک‌هفته‌ای برای دانش‌آموزان گفت: در این دوره‌ها بحث استعدادیابی و استعدادسنجی انجام می‌شود و آموزش مهارت‌های فرماندهی و مدیریت به دانش‌آموزان ارائه می‌شود. در مرحله «یاوران ولایت» نیز دانش‌آموزان کار در مدرسه و شورای واحد‌ها را فرا می‌گیرند و ماموریت‌های بسیج دانش‌آموزی را در سطح مدارس پیش می‌برند.

وی از فعالیت یک‌هزار واحد بسیج دانش‌آموزی در سطح ابتدایی و متوسطه اول خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بسیج دانش‌آموزی در یک‌هزار و ۴۰۰ مدرسه آذربایجان‌غربی تشکیل شده است.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان در ادامه به طرح‌های تربیتی اشاره کرد و گفت: طرح شهید بهنام محمدی برای متوسطه اول، طرح شهید فهمیده برای متوسطه دوم و طرح شهید عزیزاللهی برای ابتدایی در ۲۱۸ مدرسه استان به‌صورت پایلوت در حال اجراست. در این طرح‌ها هر مدرسه سه مربی دارد و هدف اصلی، تشکیل مثلث مدرسه، خانواده و مسجد است. اغلب مربیان از مساجد محلی هستند و تمرکز ما بر محله‌محوری است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و الگویی افزود: برای یک‌هزار و ۴۰۰ واحد، یک‌هزار و ۴۰۰ یادواره شهدا در طول سال در سطح مدارس در نظر گرفته شده است تا هیچ دانش‌آموزی نباشد که مفهوم فرهنگ ایثار و شهادت به او نرسیده باشد، حتی در مدارس چهار و پنج نفره.

اسلام‌پرست از اعزام بیش از ۲۵ هزار دانش‌آموز به اردو‌های راهیان نور شمال‌غرب خبر داد و گفت: امسال قریب به ۴۰ هزار نفر برای این اردو‌ها در دست اقدام هستند. این اردو‌ها یک‌روزه برگزار می‌شود و شامل بازدید از یادمان‌ها، روایتگری، موزه شهدا و بازدید از مظاهر پیشرفت است. همچنین برنامه‌ریزی شده امسال قریب به دو هزار دانش‌آموز به راهیان نور جنوب و خوزستان و شهرستان میناب اعزام شوند که این اردو‌ها پنج‌روزه است.

وی در حوزه فرهنگی از پویش کتابخوانی «خط امین» یاد کرد و اظهار داشت: بیش از ۳۵ هزار دانش‌آموز آذربایجان‌غربی در این پویش شرکت کردند و استان جزو رتبه‌های برتر کشوری بود. از مجموع ۵۰ هزار شرکت‌کننده استان، بیش از ۴۰ هزار نفر از دانش‌آموزان بسیجی بودند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان در حوزه فضای مجازی نیز گفت: پاتوق‌های «صدرا» به جای گروه‌های سایبری تشکیل شده و اخیراً دوره چهارروزه «آبی نسل چهارم» در دانشگاه علوم پزشکی برای توانمندی دانش‌آموزان برگزار شده است. همچنین پایگاه خبری «نبض مدرسه» پس از دو سال انتظار، مجوز وزارت ارشاد را دریافت کرده و آماده رونمایی است.

اسلام‌پرست در حوزه جهادی و محرومیت‌زدایی با اشاره به طرح شهید عجمیان اظهار داشت: با همکاری اداره کل نوسازی و آموزش و پرورش، نزدیک به ۶۴۰ مدرسه در قالب بهسازی و شاداب‌سازی آزادسازی شد. قرارگاه استان امسال در شهرستان سردشت بود و دانش‌آموزان از ارومیه و سایر مناطق به آنجا اعزام شدند و مدارس روستا‌های اطراف بازسازی و شاداب‌سازی شد.

وی از طرح «پوشش همکلاسی مهربان» خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۰ هزار بسته پوشاک و لوازم‌التحریر تهیه شد، اما امسال به دلیل وضعیت معیشتی، قریب به سه تا چهار هزار بسته به‌صورت متمرکز و با همکاری بنیاد علوی، کمیته امداد و آموزش و پرورش توزیع شد تا هیچ دانش‌آموزی بدون لباس و کتاب راهی مدرسه نشود.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان در حوزه علمی به لیگ علمی «نوپا» اشاره کرد و افزود: این لیگ از نظر تعداد شرکت‌کنندگان در کشور بی‌نظیر است. در استان ۵ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز در این لیگ شرکت کردند و ۱۰ تیم از آذربایجان‌غربی به مرحله کشوری راه یافتند که بالاترین تعداد تیم در کل کشور است. مرحله کشوری یکشنبه هفته آینده در اردوگاه الزهرا تهران برگزار می‌شود.

وی از سامانه «سپهر جو» برای پشتیبانی علمی فرماندهان واحد‌های بسیج دانش‌آموزی خبر داد و گفت: در کنار کار‌های فرهنگی و بصیرتی، به مقوله علمی و تحصیلی دانش‌آموزان بسیجی نیز توجه داریم و بهترین اساتید و معلمان برای مشاوره و پشتیبانی علمی در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

اسلام‌پرست در حوزه جهاد تبیین و درس آمادگی دفاعی اظهار داشت: ۴۴ سرمربی در سطح استان داریم و درس آمادگی دفاعی به‌صورت مشترک بین آموزش و پرورش و سپاه پیگیری می‌شود که هشت نمره از نمره تحصیلی توسط بسیج دانش‌آموزی ارائه می‌شود و درس‌های عملی صددرصد توسط بسیج انجام می‌شود. همچنین یک‌هزار دبیر در سامانه دفاعی استان فعال هستند و افسران جوان سپاه برای تدریس دروس عملی به مدارس اعزام می‌شوند.

وی در پایان با اشاره به شعار محوری هفته بسیج دانش‌آموزی امسال با عنوان «می‌آموزیم، می‌سازیم، می‌ایستیم» گفت: برنامه‌های این هفته به‌صورت روزشمار برگزار می‌شود؛ روز جمعه با عنوان «میقات صالحین» و حضور در نماز جمعه، روز دوم «سازندگی و خدمت‌رسانی»، روز سوم «آمادگی دفاعی»، روز چهارم «فرهنگ و جهاد تبیین»، روز پنجم «علم و فناوری»، روز ششم «شهدا و هویت» و روز هفتم «ورزش و نشاط» با شعار «قوی می‌شویم و می‌مانیم» اجرا می‌شود.