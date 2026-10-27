روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س) در واکنش به تذکر یک نماینده مجلس به وزیر علوم اعلام کرد عدم تمدید قرارداد عضو پیمانی سابق دانشگاه در سال ۱۳۹۷ و پیش از انتصاب رئیس کنونی، با رأی هیئت اجرایی جذب و تأیید مراجع ذی‌صلاح انجام شده و شکایت این فرد نیز در چهار مرحله رسیدگی قضایی رد شده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیرو تذکر نماینده محترم تهران به وزیر محترم عتف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ۳ آبان، روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س)، به‌ منظور تنویر افکار عمومی، رفع ابهامات و صیانت از اعتبار دانشگاه، توضیحات زیر را بر اساس مستندات موجود اعلام می‌دارد:

طی ماه‌های گذشته، در پی تماس‌های مکرر و مراجعه حضوری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به دانشگاه با هدف توصیه به بازگشت به کار یکی از اعضای پیمانی سابق، رئیس دانشگاه با استناد به آرای صادرشده از مراجع مربوطه و مستندات قانونی پرونده، مخالفت خود را با این درخواست اعلام کرده است. برخلاف آنچه در تذکر اخیر مطرح شده، عدم تمدید قرارداد فرد مورد اشاره، تصمیم مدیریت فعلی دانشگاه نبوده، بلکه در سال ۱۳۹۷، (چهار سال پیش از انتصاب رئیس کنونی دانشگاه)، بر اساس رأی هیئت اجرایی جذب دانشگاه و پس از طی مراحل قانونی و تأیید درهیئت عالی جذب شورایعالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شده است. بر همین اساس، از تاریخ بهمن ۱۳۹۷، رابطه استخدامی وی با دانشگاه خاتمه یافته است. بنابراین، انتساب این تصمیم به ریاست فعلی دانشگاه و معرفی آن به‌عنوان اقدامی تبعیض‌آمیز، با مستندات موجود پرونده مغایرت دارد.

براساس مستندات پرونده، رسیدگی به موضوع فرد مورد توصیه، در پی شکایت همسر دائم نامبرده به حراست دانشگاه و دریافت گزارش‌هایی درباره نحوه تعامل وی با برخی کارکنان و دانشجویان آغاز شده است.

دانشگاه تاکنون با رعایت اصول محرمانگی، حفظ حریم خصوصی و صیانت از حقوق اشخاص مرتبط، از انتشار جزئیات شکایت و گزارش‌های مذکور خودداری کرده است. افزون بر این، اعتراض نامبرده به تصمیم اتخاذشده در چهار نوبت رسیدگی قضایی، شامل دو رأی بدوی و دو رأی تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری، به رد شکایت انجامیده وبدین‌ترتیب تصمیم دانشگاه در رسیدگی‌های قضایی یادشده نیز نقض نشده است.

دانشگاه الزهرا (س)، به‌عنوان تنها دانشگاه جامع بانوان کشور، مسئولیتی ویژه در حفظ امنیت، آرامش، و سلامت جسمی و روانی دانشجویان دختر خود بر عهده دارد. ازاین‌رو، تصمیمات مرتبط با محیط دانشگاه باید بر پایه ضوابط قانونی و مصالح جامعه دانشگاهی اتخاذ شود و هیچ‌گونه توصیه یا ملاحظه شخصی نمی‌تواند جایگزین فرایند‌های قانونی و آرای مراجع ذی‌صلاح شود.

در همین راستا، روابط عمومی دانشگاه تأکید دارد: سفارش، فشار و مناسبات شخصی، مبنای اتخاذ یا تغییر تصمیمات دانشگاه نخواهد بود. دانشگاه ضمن احترام به جایگاه مجلس شورای اسلامی و حق قانونی نمایندگان در طرح پرسش و پیگیری مطالبات، تأکید دارد که اظهارنظر درباره تصمیمات مبتنی بر قانون در دانشگاه و موضوعات مرتبط با حقوق اشخاص، مستلزم بررسی دقیق سوابق و مستندات قانونی می‌باشد. به ویژه از فردی که کرسی نمایندگی مردم را در اختیار دارد، انتظار می‌رود حفظ امنیت و آرامش دختران این سرزمین و تصمیمات مبتنی بر قوانین کشور را بر سایر ملاحظات مقدم بدارد.

یادآور می شود؛ تمامی گزارشات و مستندات مربوطه در تاریخ ۱۴٠۵/٠۵/۲۴ بطور رسمی خدمت وزیر محترم علوم و دفتر حقوقی وزارت عتف ارسال گردیده است. دانشگاه همچنین حق پیگیری قانونی موضوع را برای خود محفوظ دانسته و در صورت ضرورت، مستندات قابل ارائه را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد داد. هرگونه اطلاع‌رسانی تکمیلی نیز با رعایت الزامات قانونی، محرمانگی پرونده و حقوق اشخاص مرتبط انجام خواهد شد.

بر اساس آمار‌ها و گزارش اقدامات عملکردی و به تایید متخصصان مدیریت و صاحب نظران باتجربه و منصف این حوزه، دوره مدیریتی سه سال و نیم اخیر دانشگاه علیرغم دوره زمانی کوتاه خود از درخشان‌ترین و کارآمدترین دوره‌های مدیریتی در تاریخ دانشگاه ثبت گردیده است.

اقدامات تحولی در حوزه‌های گوناگون آموزش و پژوهش، ارتقاء زیرساخت‌های عمرانی، فنی و آی تی، افزایش بودجه تخصیصی دانشگاه، بهینه‌سازی و نوسازی تمامی موتورخانه‌های ساختمان‌های دانشگاه در راستای مدیریت ناترازی انرژی، شفافیت مالی از مسیر ساماندهی برون‌سپاری‌های ناعادلانه قبلی و پرداخت تمامی بدهی‌ها و ایجاد سامانه ثبت و گردش اموال دانشگاه، افزایش چندبرابری رفاهیات علیرغم تنگنا‌ها و محدودیت‌های منابع دانشگاه، بهبود فضای فرهنگی و دانشجویی در زیست‌بوم دانشگاهی، تسهیل و تسریع در فرآیند‌های داخلی ارتقا و ترفیع اساتید، تاسیس پردیس علم و فناوری دانشگاه، اخذ مجوز پارک علم و فناوری تخصصی و شروع اقدامات راه اندازی آن، تاسیس صندوق پژوهش و فناوری نویان الزهرا، مجوز ایجاد سازمان توسعه اقتصادی دانشگاه و شروع اقدامات راه اندازی آن، و تدوین برنامه راهبردی تحولی سوم در افق ۱۴۱۰، از مهم‌ترین سرفصل‌های کارآمدی درخشان این دوره مدیریتی است.

در پایان، تأکید می‌شود که قانون‌مداری، حفظ استقلال و اقتدار دانشگاه و صیانت ازحریم محیط علمی و امنیت دانشجویان، اصل خدشه‌ناپذیر دانشگاه الزهرا (س) است.