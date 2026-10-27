به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نشست کشور‌های عضو پیمان مکه با وزیر امور خارجه و دبیر شورای امنیت ملی کشورمان گفت: رعایت حسن همجواری و همکاری با کشور‌های همسایه و منطقه را مثبت ارزیابی می‌کنیم، اما باید توجه کنیم ترامپ از مسئله جنگ مستاصل شده و امروز نیز انتخابات رژیم صهیونیستی در جریان است و رئیس جمهور آمریکا به دنبال کاهش قیمت نفت بوده و سعی می‌کند مشکلات داخلی کشور آمریکا را مدیریت کند و خیلی از مذاکرات نوعی مغزسنجی از سوی ترامپ و نتانیاهو استریال بنابراین دقت کنید که سفر‌ها و مذاکرات منجر به نتیجه مثبت برای کشور‌ها باشد نه آمریکا.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سفر مقامات کشور‌های عضو پیمان مکه به جمهوری اسلامی نشان داد، بازیگر اصلی منطقه چه کشوری است و کلید امنیت منطقه در دست کیست و این قدرت جمهوری اسلامی ایران را می‌رساند و البته ما نیز از پیمان‌هایی که به قدرت جمهوری اسلامی ایران اذعان داشته باشد و در عین حال دست امریکا و رژیم صهیونیستی را از منطقه کوتاه کند حمایت می‌کنیم.

او تاکید کرد: همه کشور‌های منطقه بدانند امنیت را کشور‌های منطقه رقم می‌زنند و تجربه نشان داده است امریکا هیچ نفعی برای امنیت منطقه ندارد و اینکه جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را در مدیریت خود نگاه داشت و قیمت نفت افزایش پیدا کرد در کنار سفر روز گذشته کشور‌های همسایه به ایران نشان دهنده قدرت جمهوری اسلامی و استیصال امریکا و رژیم منهوس صهیونیستی است.

حاجی بابایی تصریح کرد: تحولات اخیر نشان داد منطقه با نسخه امریکایی امن نمی‌شود بلکه امنیت منطقه از سوی کشور‌های خود منطقه تامین می‌شود و هرگونه حرکات ناشیانه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با واکنش قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران همراه خواهد بود و امریکا به سختی پشیمان خواهد شد و مردم امریکا نیز با نحوه مشارکت خود در انتخابات باید لومپنیزم ترامپ را از صحنه سیاست امریکا پاک کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان، خواستار برگزاری جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی برای بررسی وضعیت قیمت مرکبات، انگور، سیب و سایر محصولات باغی شد و بر لزوم تسریع در پرداخت مطالبات باقی‌مانده گندم‌کاران تأکید کرد.

حاجی بابایی با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت بازار محصولات کشاورزی، از رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس خواست جلسه‌ای با حضور آقایان ذاکر، عباسی و سایر نمایندگان مرتبط تشکیل شود تا با بررسی قیمت محصولات باغی، تدابیر لازم برای جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان در شرایط کنونی اتخاذ شود.

او همچنین با اشاره به باقی‌ماندن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران، خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی شد و تصریح کرد: با گذشت حدود یک ماه از آغاز سال زراعی جدید، کشاورزان برای تأمین هزینه‌های کشت و ادامه فعالیت خود به این منابع مالی نیاز دارند و لازم است مطالبات آنان هرچه سریع‌تر پرداخت شود.