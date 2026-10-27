رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری جزئیات راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرکرد و سایر نقاط استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛حجت‌الاسلام سیدبصیر موسوی در نشست هماهنگی برنامه‌های بزرگداشت ۱۳ آبان در استان گفت: این روز یادآور سه‌گانه ماندگار پایداری ملت، تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی و کشتار خونین دانش‌آموزان و دانشجویان به دست رژیم سفاک پهلوی و تسخیر لانه جاسوسی است.

وی با ذکر اینکه ۱۳ آبان نماد مبارزه با شیطان بزرگ در تقویم پرافتخار انقلاب است، ادامه داد: ملت قهرمان ایران در این روز در برابر هژمونی آمریکای جنایتکار ایستادند و امروز نیز در فراز حساسی از تاریخ، مقاومت ملت ایران به نمادی از زیست مومنانه امت‌ها در برابر استکبار جهانی تبدیل شده است.

وی با تصریح بر اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان از ساعت ۱۰ صبح به صورت همزمان با سراسر کشور در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری آغاز می‌شود، گفت: مراسم محوری در شهرکرد، از میدان بسیج به سمت تقاطع بلوار شریعتی و طالقانی برگزار می‌شود که حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی، معاون قوه قضاییه سخنران این مراسم است.