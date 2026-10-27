آمار‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از ۲۳۲ هزار نفر در انگلیس به علت ابتلا به کرونا جان باختند و پاسخگویی درباره چرایی تلفات زیاد کرونا در این کشور مدت هاست به مطالبه عمومی به ویژه خانواده‌های قربانیان تبدیل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ انگلیس با نزدیک به ۷۰ میلیون نفر، بیست‌ودومین کشور جهان از لحاظ شمار جمعیت است، اما از نظر تلفات کرونا در رتبه ششم و پس از کشور‌های پرجمعیتی همچون آمریکا، برزیل، هند، روسیه و مکزیک قرار گرفته است و برغم حذف بخشی از تلفات کرونا در انگلیس، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از ۲۳۲ هزار نفر در این کشور به علت ابتلا به کرونا جان باختند که خانواده‌های قربانیان کوتاهی دولت و مقامات نظام بهداشت و درمان این کشور را عامل مهم بروز این فاجعه می‌دانند.

یک شهروند انگلیسی که همسر خود را در همه گیری کرونا از دست داده می‌گوید: مطمئن نیستم که بتوانیم مقصران این فاجعه را به دادگاه بکشاینم، اما باید اینطور باشد، چون این‌ها مجرمان سهل انگاری‌اند.

او می‌افزاید: مدیریت همه‌گیری کرونا در این کشور با فساد در خرید تجهیزات و رسوایی‌های زیادی همراه بوده که به تدریج در حال فاش شدن است، در حالی که ده‌ها هزار نفر از مردم مبتلا به کووید جان می‌دادند دولتمردان مشغول برگزاری جشن بودند که بی‌حرمتی به خانواده قربانیان کرونا در این کشور بوده است.

به تازگی ششمین گزارش تحقیق درباره عملکرد دولت انگلیس در زمان همه‌گیری کووید منتشر شده که عملکرد دولت به ویژه درباره مراقبت از نیم میلیون نفر از کهنسالان در خانه‌های سالمندان و یک میلیون نفر از آنان در منازل فاجعه‌آمیز و ویرانگر توصیف شده است.

هیثر هلت (Baroness Heather Hallett)، مسئول گروه بررسی نحوه مدیریت همه‌گیری کرونا در انگلیس در گزارش خود اعلام کرد: همه‌گیری کووید و نحوه مدیریت آن بر زندگی سالمندان و خانواده‌هایشان پیامد‌های ویرانگری داشت شماری از کهنسالان بدون آزمایش کووید از بیمارستان به خانه‌های سالمندان منتقل شدند، حفاظت از آنان بسیار دیر آغاز شد و ایجاد حلقه حفاظتی ادعایی از آنان نادرست بود، کمبود نیرو و وسایل حفاظتی و ضعف برنامه‌ریزی از دیگر مشکلات بود.

بر اساس نتایج بررسی‌های انجام شده بیش از ۴۳ هزار سالمند در خانه‌های سالمندان به علت ابتلا به کووید جان خود را از دست دادند، برای نمونه اعلام شد در یک خانه سالمندان در مدت سه هفته نیمی از ساکنانش جان باختند.

جین آدامسون که پدرش را در همه‌گیری کووید در انگلیس از دست داده می‌گوید: گزارش امروز، روایت ویرانگری از یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ کشور ما است، در این گزارش معلوم شد ادعای مت هنکوک، وزیر وقت بهداشت و درمان، مبنی بر ایجاد «حلقه محافظ» در خانه‌های سالمندان «دروغی ظالمانه» بوده است.

او می‌افزاید: پدرم در خانه سالمندان به کووید مبتلا شد ما فقط می‌توانستیم او را از طریق پنجره خانه سالمندانش ببینیم. من حتی نتوانستم دستش را بگیرم. پدرم مانند هزاران نفر دیگر، تنها و منزوی، قربانی کووید و همچنین قربانی بی‌توجهی و بی‌سوادی مقامات مسئول شد.

بازماندگان قربانیان کووید در انگلیس همچنان در انتظار توضیح قانع کننده مقامات این کشور به این پرسش هستند که چرا تلفات همه‌گیری کووید در انگلیس که ۲۲ کشور جهان از لحاظ جمعیت و دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان است با کشور‌های پرجمعیت جهان برابری می‌کند؟

انگلیس به عنوان ششمین کشور دارای بیشترین قربانیان همه‌گیری کووید در جهان به ثبت رسیده است، موضوعی که شمار زیادی از مردم انگلیس معتقدند سیاست‌های نادرست دولت موجب بروز این فاجعه شده است.