به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام سازمان فناوری اطلاعات، فعالیت «طراحی و استقرار چارچوب ارزیابی و رتبه‌بندی سکوهای دیجیتال از منظر تجربه کاربری» با هدف ایجاد رویکردی نظام‌مند برای سنجش تجربه کاربران در استفاده از سکوهای دیجیتال بومی، توسط سازمان فناوری اطلاعات و همکاری پژوهشگاه ارتباطات کلید خورد.

در نخستین دوره این ارزیابی، ۳۱ سکوی دیجیتال در هفت حوزه پرکاربرد شامل بازارگاه‌های خرده‌فروشی و خرید برخط، جست‌و‌جو و مقایسه قیمت، تاکسی اینترنتی، حمل مرسوله، خدمات مالی و بیمه، خرید بلیت سفر و سلامت دیجیتال بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند.

در این ارزیابی، سکوها بر اساس پنج بُعد تجربه کاربری سطح‌بندی و مقایسه شدند. همچنین، با استفاده از نقشه‌های حرارتی، نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود هر سکو شناسایی شد.

چارچوب طراحی‌شده، امکان مقایسه سکوهای دیجیتال از منظر تجربه کاربری، شناسایی نقاط قوت و ضعف، اولویت‌بندی زمینه‌های نیازمند اصلاح و ترسیم تصویری روشن از وضعیت هر سکو در مقایسه با سایر سکوهای هم‌حوزه را فراهم می‌کند.

تکرار این ارزیابی در دوره‌های زمانی مختلف نیز امکان پایش روند تغییرات تجربه کاربران، بررسی میزان پیشرفت سکوها در رفع نقاط ضعف و سنجش اثربخشی اقدامات اصلاحی را فراهم خواهد کرد. تداوم این فرایند و تکامل تدریجی چارچوب ارزیابی می‌تواند زمینه‌ساز پایش مستمر تجربه کاربری و بهبود کیفیت خدمات سکوهای دیجیتال کشور باشد.

گفتنی است، خلاصه دستاورد‌های این فعالیت در پیوست گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۴ که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر شده، ارائه شده است.