به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کارشناس هواشناسی استان گفت: سرخون با ۲۷ درجه سانتی گراد گرم‌ترین ایستگاه استان است.

درخشان افزود: ازامروز تا روز چهارشنبه آسمانی قسمتی تا نیمه ابری، گاهی وزش باد به نسبت شدید، خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد و در برخی مناطق غبار رقیق پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت برای دمای کمینه، روند کاهش نسبی انتظار می‌رود. از روز پنج شنبه تا اوایل هفته بعد هوای استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی قرار خواهد گرفت.