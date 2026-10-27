معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از آغاز فعالیت کارگروه ملی توسعه ساختمان‌های سبز و پایدار خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ایجاد تحول در صنعت ساختمان، کاهش مصرف آب و انرژی، حمایت از تولید داخلی و افزایش مشارکت سازندگان و سرمایه‌گذاران در سراسر کشور به اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اشاره به تأکید‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته در ماه‌های گذشته برای توسعه ساختمان سبز اظهار داشت: در ادامه این اقدامات و با ابلاغ وزیر کشور، کارگروه‌های استانی ساختمان سبز تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. همچنین وزیر کشور در حکمی، اینجانب را به ریاست کارگروه ملی توسعه ساختمان‌های سبز و پایدار منصوب کرده و کارگروه ملی نیز با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است.

او افزود: این برنامه می‌تواند سرآغاز تحولی جدی در صنعت ساختمان کشور باشد و با گسترش ساخت‌وساز‌های کم‌مصرف و باکیفیت، زمینه استفاده از فناوری‌های نوین، حمایت از تولیدکنندگان داخلی مصالح و تجهیزات ساختمانی و توسعه بازار ساختمان‌های سبز را فراهم کند.

نصرتی با تأکید بر ضرورت ایجاد انگیزه اقتصادی برای سازندگان و سرمایه‌گذاران گفت: کارگروه ملی علاوه بر سیاست‌گذاری و پشتیبانی از کارگروه‌های استانی، توسعه مشوق‌های اقتصادی و حمایت از استقرار نظام ارزیابی و رده‌بندی ساختمان‌های سبز براساس معیار‌های مصوب ملی را دنبال خواهد کرد تا کیفیت و عملکرد ساختمان‌ها برای خریداران قابل شناسایی باشد و ساختمان سبز به مزیتی مؤثر در بازار مسکن تبدیل شود.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین از پشتیبانی مستمر دبیرخانه ملی برنامه خبر داد و افزود: این دبیرخانه با ارائه سامانه‌های الکترونیکی و راهنمایی کارگروه‌های استانی، فرایند انتخاب شهر‌های مشمول و اجرای برنامه را پشتیبانی می‌کند. سامانه‌های تکمیلی ثبت طرح ها و ارزیابی ساختمان‌های سبز نیز در مراحل بعدی در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی تأکید کرد: هدف ما این است که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، تولیدکنندگان و بخش خصوصی، ساختمان سبز از یک رویکرد تخصصی به جریانی فراگیر در صنعت ساختمان کشور تبدیل شود.