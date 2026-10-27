به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ علی‌ اصغر غلامزاده گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گرمه پس از اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، با همکاری پلیس شهرستان‌های اسفراین و جاجرم، عملیات شناسایی و دستگیری متهم را اجرا کردند.

وی با بیان اینکه در جریان این عملیات، متهم با یک دستگاه خودروی پراید قصد فرار داشت که مأموران پس از تیراندازی، خودرو را متوقف و وی را دستگیر کردند، افزود: حدود ۱۷ کیلوگرم مواد مخدر سنتی کشف و رسیدگی به پرونده و انجام مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.