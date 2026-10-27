معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در قوانین برنامه‌های توسعه از جمله برنامه چهارم، پنجم و هفتم مورد تأکید قرار گرفته و تصمیمی خارج از چارچوب قانونی نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه در جلسه بررسی طرح پزشک خانواده و نظام سلامت با قدردانی از کادر درمان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در قوانین برنامه‌های توسعه از جمله برنامه چهارم، پنجم و هفتم تأکید شده و تصمیمی خارج از چارچوب قانونی نیست.

او با اشاره به تجربه کشور‌هایی مانند کانادا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ژاپن و فرانسه افزود: پزشک خانواده الگوی تازه‌ای نیست و کشور‌های مختلف آن را متناسب با ساختار سلامت خود اجرا کرده‌اند؛ در فرانسه حدود ۹۵ درصد افراد در چارچوب این نظام خدمات دریافت می‌کنند.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه به اجماع ملی و فهم مشترک میان مسئولان، مجلس، استانداران و افکار عمومی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: اجرای قانون باید از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری و مجلس نیز بر آن نظارت کند و موضوع اصلی تسریع در اجرا و رفع موانع است.