بیمارستان ۵۲۰ تخت‌خوابی نجف‌زاده اردبیل، به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز درمانی استان، با ۳۸ درصد پیشرفت اجرایی در حال احداث است؛ طرح مهمی که روند ساخت آن در یک سال گذشته سرعت گرفته و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای خدمات درمانی استان ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل دکتر بهزاد داورنیا رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به اهمیت پروژه بیمارستان ۵۲۰ تخت‌خوابی نجف‌زاده استان اظهار کرد: بیمارستان نجف‌زاده بزرگ‌ترین پروژه عمرانی حوزه سلامت در استان اردبیل است و تکمیل آن می‌تواند بخشی از کمبود‌های زیرساختی درمان در منطقه را جبران کند.

دکتر بهزاد داورنیا با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل طی سال‌های اخیر تلاش کرده روند اجرای پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت را تسریع کند، افزود: با آغاز فعالیت پیمانکار جدید و تأمین منابع مالی مورد نیاز، انتظار می‌رود روند اجرای این پروژه سرعت بیشتری بگیرد.

وی ادامه داد: تکمیل بیمارستان نجف‌زاده نه تنها برای مرکز استان بلکه برای شهرستان‌های اطراف نیز اهمیت زیادی دارد، چرا که بخش قابل توجهی از بیماران استان برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی اردبیل مراجعه می‌کنند.