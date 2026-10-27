رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بر بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و نسل جدید تصویرگران در تولید آثار تصویری در کتاب‌های درسی و دیگر محصولات تربیتی و آموزشی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام علی لطیفی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، گفت: تصویرگری در انتقال پیام‌های آموزشی و تربیتی به کودکان و نوجوانان اهمیت زیادی دارد و ما برآن هستیم، از ظرفیت هنرمندان و تصویرگران جوان و از این فرصت‌های ارزشمند بهره گیری کنیم.

وی در مراسم گشایش نمایشگاه تصویرگری کتاب کودک و نوجوان حوزه هنری انقلاب اسلامی و بازدید از نمایشگاه «باهم برای ایران»، با اشاره به ظرفیت هنرمندان و تصویرگران سراسر کشور، بر ضرورت استمرار ارتباط با این هنرمندان و استفاده از آثار آنان در تولید کتاب‌های درسی، مجلات رشد و دیگر محصولات آموزشی و تربیتی تأکید کرد.

لطیفی افزود: مهمترین دستاورد چنین رویداد‌هایی را گردهم‌آمدن هنرمندان و خالقان آثاری دانست که با انگیزه و دغدغه برای خلق آثار متناسب با نیاز‌های کودکان و نوجوانان تلاش می‌کنند و گفت: مهم‌تر از طراحی‌ها و آثار ارائه‌شده، خالقان این آثار هستند؛ هنرمندانی که می‌توانند در مسیر ارتقای کیفیت محصولات آموزشی و تربیتی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی گفت: اهمیت تصویرگری صرفاً به رنگ، بافت و نوع تصویر محدود نمی‌شود، بلکه پیامی که از طریق تصویر به مخاطب منتقل می‌شود ، اهمیت ویژه‌ای دارد. ازاین‌رو، در تولید آثار تصویری برای کودکان و نوجوانان باید به سن، درک و ظرفیت ذهنی مخاطب توجه کرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: بخشی از این هنرمندان در تولید کتاب‌های درسی نونگاشت پایه اول و دوم ابتدایی در زیست‌بوم جدید برنامه درسی مشارکت دارند و نتیجه این همکاری، ارتقای قابل توجه تصویرگری‌ها و طراحی‌های کتاب‌های درسی در این پایه‌ها بوده است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با ایجاد سازوکار مناسب، از ظرفیت نسل جدید تصویرگران ، حداکثر استفاده را داشته باشیم و شبکه‌ای از هنرمندان توانمند را در مسیر ارتقای کتاب‌های درسی و دیگر محصولات سازمان به کار بگیریم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: در این مدت، پیام‌ها و تصاویر پشت جلد حدود ۳۰ عنوان کتاب درسی متناسب با تحولات جنگ رمضان و جنگ ۱۲روزه دستخوش تغییرات اساسی شده‌اند و در برخی کتاب‌ها نیز محتوا‌های متناسب با این تحولات افزوده شده است.

وی یکی از چالش‌های اصلی این فرایند را دستیابی به تصویرگری‌ها و طرح‌های هنری متناسب با سن کودکان دانست و افزود: بسیاری از پیام‌ها و طراحی‌های انجام‌شده برای مخاطب بزرگسال مناسب‌ هستند ؛ درحالی‌که انتقال مفاهیمی مانند جنگ و شهادت به خردسالان، کودکان و نوجوانان باید با دقت و متناسب با ویژگی‌های سنی و ذهنی آنان صورت گیرد.

لطیفی گفت: انتقال موضوعی مانند شهادت دانش‌آموزان به کودکی ۸، ۹ یا ۱۰ ساله، نیازمند توجه ویژه به نحوه انتقال پیام است. آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه، هم از نظر هنری و هم از نظر نوع پیامی که منتقل می‌کنند، ظرفیت مناسبی برای استفاده در این زمینه دارند.

وی افزود: تصویرگری برای کودکان عامل شوق‌برانگیزی است و در ایجاد علاقه آنها به کتاب نقش مهمی دارد.

لطیفی همچنین با قدردانی از هنرمندان و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی میان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، برگزارکنندگان نمایشگاه و هنرمندان، زمینه استفاده از آثار برگزیده در کتاب‌های درسی، مجلات رشد و سایر محصولات آموزشی فراهم شود.