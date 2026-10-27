

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرپرست مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: در مرحله نخست، تخم‌مرغ به صورت تعاونی و مستقیم در ۷ مرکز عرضه متعلق به تشکل‌های تعاون روستایی استان توزیع خواهد شد و در صورت عملکرد مطلوب این مراکز و استقبال شهروندان، تعداد مراکز عرضه در خراسان جنوبی افزایش می‌یابد.

فاطمی با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های اساسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: عرضه مستقیم تخم‌مرغ با قیمت مصوب اعلامی از سوی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، با هدف کاهش واسطه‌ها، تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به این محصول و کمک به تنظیم بازار انجام می‌شود.

وی گفت: روستا بازار غفاری، بازار روز غفاری، فروشگاه اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی استان در بلوار مسافر، بازار روز پاسداران و فروشگاه اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان بیرجند بلوار شهدای عبادی مراکز عرضه تخم مرغ با قیمت مصوب در بیرجند و دو مرکز هم در خوسف و سربیشه است.

سرپرست مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی همچنین بر اهمیت همکاری و هماهنگی تشکل‌های تعاون روستایی، رعایت نرخ‌های مصوب، تأمین مستمر محصول و نظارت بر روند توزیع تأکید کرد و گفت: اجرای این طرح از طریق ظرفیت شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی، گامی در راستای تقویت نقش تشکل‌ها در تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان و تأمین و توزیع مناسب کالا‌های اساسی در خراسان جنوبی به شمار می‌رود.