به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات مازندران گفت: صیادان شرکت تعاونی کیلکا گیر استان موفق شدند امسال سه هزارو ۱۹۳ تن کیلکا از دریای خزر صید کنند که ۳۲ درصد در مقایسه با مدت مسابه پارسال بیشتر است.

حسین علی حبیبی افزود: کیلکاگیران مازندران به علت فراهم کردن مجال تخم ریزی کلیکا امسال نیز همانند سال‌های گذشته صید این گونه را به صورت رسمی و داوطلبانه از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت تعطیل کرده بودند.

او با بیان این که افزایش بارندگی‌های ماه‌های شهریور و مهر سبب شد تا شرایط صید کیلکا در خزر فراهم‌تر شود، توضیح داد: بازندگی‌ها و ورود آب شیرین رودخانه‌ها به دریا سبب می‌شود تا تغذیه ریزپلانکتون‌ها به عنوان غذای اصلی ماهیان کیلکا بیشتر شود.

ماهی کیلکا با جثه کوچک و وزن حدود ۱۰ گرم یکی از مهم‌ترین ماهی‌های اختصاصی دریای خزر و سرشار از پروتئین، ویتامین و کلسیم است. کیلکای دریای خزر دارای سه گونه آنچووی، چشم درشت و معمولی است.

ماهی کیلکا در طول روز به صورت گله حرکت می‌کند و محل عبور و تراکم آنها با استفاده از دستگاه ماهی یاب شناسایی می‌شود. صیادان، این گونه را با استفاده از تور‌های قیفی صید می‌کنند و برای کشاندن آنها به داخل تور هم لامپ‌های الکتریکی به کار می‌گیرند.

بر اساس گزارش شیلات مازندران ۸۵ درصد ماهیان کیلکا صید شده در این استان تبدیل به پودر می‌شود و بقیه پس از فرآوری به مصارف انسانی می‌رسد. پودر ماهی یکی از غذا‌های اصلی برای پرورش ماهیان گرم آبی است.

صیادان مازندرانی از ابتدای خرداد با ۴۴ فروند شناور برای صید کیکا وارد دریای خزر شدند.