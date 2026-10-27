به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه محمدپور معاون منابع انسانی، زارع مسئول ارزشیابی قضات، رضایی گلمرز معاون قضایی، علیزاده جانشین حفاظت و اطلاعات، محمدزاده معاون مالی و پشتیبانی دادگستری استان، رئیس دادگستری و دادستان پیرانشهر از پروژه‌های توسعه دادسرا و خانه‌های سازمانی پیرانشهر بازدید کردند.

علی نژاد و همراهان در جریان این بازدید با اطلاع از میزان پیشرفت این پروژه‌ها به سرعت بخشیدن روند ساخت و ساز تاکید و از سبحانی رئیس دادگستری این شهرستان خواست ضمن نظارت بر روند پروژه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های حوزه قضایی به اتمام آنها در زمان تعیین شده و حتی زودتر از موعد تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین تاکید کرد: ضرورت دارد مدیران در صورت بروز هر گونه مشکل یا وجود کمبود و نواقص، موضوع را به حوزه ریاست دادگستری استان جهت پیگیری منعکس نمایند.

طرح توسعه دادسرای پیرانشهر به متراژ ۱۲۰۰ متر مربع در سه طبقه که سقف طبقه دوم آن به اتمام رسیده و پروژه خانه‌های سازمانی در سه واحد ۱۲۰ متری در حال تکمیل هستند که به منظور رفع نیازمندی‌های دادگستری و ایجاد محیط کاری مناسب برای مراجعین و کارکنان در حال احداث می‌باشند.