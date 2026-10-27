به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در سطح استان خوزستان هشت هزار هکتار باغ مرکبات وجود دارد که در آن محصولاتی از جمله پرتقال، لیمو شیرین تولید می‌شود.

رقیه سلطانی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود در سال زراعی جاری ۱۵۰ هزار تن مرکبات در استان تولید شود، ادامه داد: شهرستان‌های شوش، بهبهان، اندیمشک، گتوند و باغملک از مراکز مهم تولید مرکبات در خوزستان هستند.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.