به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محسن اسدبیگی گفت: فرآیند ارجاع الکترونیک با قابلیت ثبت، دریافت ارجاع و بازخورد در سطوح یک تا سه، در ۱۲۲ مرکز جامع سلامت روستایی برای جمعیتی بیش از ۶۵۵ هزار نفر اجرا می‌شود.

وی افزود: دسترسی آسان به خدمات سلامت در مناطق روستایی و کاهش نیاز به مراجعه‌های غیر ضروری از محور‌های فعالیت بیمه سلامت استان است.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان ادامه داد: در قالب این طرح ۱۳۹ پزشک خانواده روستایی به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌کنند و دارو‌های مورد نیاز نیز از طریق ۱۲۲ کانکس دارویی در اختیار بیمه‌شدگان صندوق روستایی قرار می‌گیرد که توسعه این خدمات می‌تواند در بهبود دسترسی جمعیت روستایی به خدمات اولیه سلامت و تقویت نظام ارجاع نقش داشته باشد.

اسدبیگی با اشاره به کسب رتبه نخست استان در پاسخگویی و تقویت میز خدمت اظهار کرد: یکی از محور‌های مورد تاکید مدیرکل بیمه سلامت لرستان، پاسخگویی به مردم و تسهیل فرآیند دریافت خدمات است.

وی گفت: این اداره‌کل در بازه سه‌ماه پایانی سال گذشته و سه‌ماه نخست امسال با پاسخگویی ۱۰۰درصدی به درخواست‌های ارجاعی و ثبت کمترین میانگین زمان پاسخگویی بین ادارات‌کل بیمه سلامت کشور، رتبه نخست را در حوزه پاسخگویی به امور مشتریان و میز خدمت کسب کرد.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان افزود: در پنج ماه نخست امسال نیز بیش از هفت هزار نفر برای دریافت خدمات به میز خدمت اداره‌کل مراجعه کرده‌اند و کارشناسان تلاش می‌کنند در موارد ضروری، حتی خارج از ساعات اداری نیز پاسخگوی مردم باشند.