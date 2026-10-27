با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از زحمات سعید اقبال جو قدردانی و فخری به عنوان دادستان جدید شهرستان اشنویه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از زحمات سعید اقبال جو تقدیر به عمل آمد و فخری به عنوان دادستان جدید شهرستان اشنویه معرفی شد. دادستان شهرستان اشنویه معرفی شد.

محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در آئین تکریم و معارفه دادستان شهرستان اشنویه با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا گفت:همانطور که رهبر شهیدمان فرمودند" ایران اسلامی در دنیا تمدن ساز خواهد بود"شاید این موضوع قبلا چندان قابل لمس نبود، اما اکنون پس از جنگ چهل روزه این امر کاملا ملموس شده و با مبعوث شدن مردم ایران همه دنیا آزادی خواهی و استقلال و عزت را از مردم ایران آموخته‌اند.

رئیس شورای قضایی استان به وجود همدلی کم نظیر بین مجموعه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی اشاره وگفت: این همدلی موجب ارتقای امنیت استان هست و باید با قوت ادامه یابد و دستگاه قضایی با تمام توان از این همدلی و انسجام حمایت می‌کند.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد:مسولیت‌ها امانتی برای گره گشایی از کار مردم هستند و هرچند یک جایگاه مدیریتی هستند، اما در واقع تعهدی در مقابل مردم و خداوند می‌باشند و مردم از خادمان خود انتظار دارند لذا مدیران قضایی باید همیشه و در همه حال در دسترس مردم باشند.

علی نژاد در ادامه با اشاره به جایگاه سند تحول قو قضائیه گفت:دستگاه قضایی استان چندین سال است که بر با توجه به سند تحول قضایی برنامه عملیاتی تدوین کرده و بر مدار آن حرکت می‌کند و امسال هم همه واحد‌های قضایی استان بر اساس برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ حرکت می‌کند.

این مقام قضایی افزود:استفاده از سامانه‌های هوشمند یکی از امور مهم و مورد تاکید سند تحول قضایی است که با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت، دقت و صحت در رسیدگی‌ها در استان هم با جدیت دنبال می‌شود.

علی نژاد با تاکید بر کاهش اطاله دادرسی گفت:رسیدگی‌ها باید با سرعت بالا و دقت لازم انجام شود و برای حصول این مهم باید ضمن تقویت نظارت‌های مدیریتی از فن‌آوری‌ها نوین به درستی نهایت بهره را برد چرا که این نوآوری‌های الکترونیکی برای تسهیل امور مردم هست.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از مسولان شهری هم خواست با همدلی و همراهی مجموعه قضایی برای حل مسائل اجتماعی و کاهش زمینه ارتکاب جرم و در مدار قانون به مدیران قضایی کمک کنند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه بیان داشت:تکریم مراجعان در دستگاه قضایی از امور مهم در کنار رسیدگی و صدور حکم عادلانه هست.

وی افزود:قاطعیت در رسیدگی هم چنانچه در چارچوب قانون باشد اثر بیشتری خواهد داشت.

علی نژاد در ادامه به انتخابات میان‌دوره‌ای شهرستان اشنویه و انتخابات شورای شهر پیش رو هم اشاره کرد و گفت:لازم است دادستان به امر انتخابات نظارت مستمر داشته باشد تا با صحت و سلامت انتخابات در محیطی آرام و به دور از هر گونه تخلف برگزار گردد.

مردم داری و گشاده رویی با مراجعان، صیانت از حقوق عامه و بیت المال، حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، صیانت از اراضی ملی و کشاورزی، توجه به امور زندان‌ها و نظارت و آموزش ضابطان از تاکیدات رئیس کل دادگستری استان در این مراسم بود.

در ادامه مراسم رئیس دادگستری، دادستان، امام جمعه و فرماندار اشنویه هم به ایراد سخن پرداختند و نهایتا