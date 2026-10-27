کلاهبرداران با معرفی خود به عنوان مامور امنیتی و پلیس در مراسمات و مجالس اخاذی می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، قیصری فرمانده پلیس شهرستان ساری گفت: طی تماس‌های مختلف شهروندان به مرکز خدمات فوریتی پلیس ۱۱۰، مبنی بر اخاذی و کلاهبرداری افرادی که با معرفی خود به عنوان پلیس ومامور امنیتی اقدام به اخاذی از مردم و مراسمات می‌کردند، در این راستا موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات شهرستان ساری قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس موفق شدند بعد از بررسی موضوع ۳ نفر را شناسایی و دستگیر کنند که بعد از خاتمه تحقیقات تحویل مراجع قضایی و روانه زندان شدند.

او توصیه کرد: صاحبان مجالس و مراسم مکان خود را به دوربین مدار بسته مجهز کنند و از افرادی که به عنوان مامور به آنها مراجعه می‌کنند کارت شناسایی و احکام قضایی درخواست کنند.

قیصری بیان کرد: هشدار ما به افراد متخلف اینست که پلیس و دستگاه قضایی را به عنوان سد مستحکم در برابر خود خواهند دید.