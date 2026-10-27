



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا بیرانوند با حضور در باشگاه فجر سپاسی قرارداد خود با این باشگاه را امضا کرد.

دروازه‌بان تیم ملی برای گذراندن خدمت سربازی به شیراز رفته و تا پایان دوره سربازی بازیکن فجر خواهد بود.

البته به دلیل پایان مهلت نقل و انتقالات تابستانی، این بازیکن فعلا نمی‌تواند برای شیرازی‌ها به میدان برود و در نقل و انتقالات نیم فصل به لیست تیم اضافه خواهد شد. بر همین اساس، در هفته‌های باقیمانده از نیم‌فصل اول همچنان ترکیب علی غلامزاده، علیرضا رضایی و عرفان اسفندیاری به عنوان گلر‌های فجر سپاسی همراه تیم خواهند بود.

علیرضا بیرانوند را میتوان به عنوان پرافتخارترین بازیکن تاریخ فجر سپاسی نیز در نظر گرفت. او در کارنامه خود ۶ قهرمانی لیگ برتر، ۲ قهرمانی جام حذفی، ۴ قهرمانی سوپرجام و ۱ نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا دارد. ضمن اینکه بیشترین بازی ملی و حضور در جام جهانی را در بین تمام گلر‌های تاریخ فوتبال ایران ثبت کرده است.

علاوه بر اینها، او عناوین فردی دیگری هم دارد که می‌توان به نامزد بازیکن سال فوتبال آسیا، حضور در تیم منتخب جام ملت‌های آسیا و حضور در تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد.