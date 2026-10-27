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دو نماینده کشورمان در روز پایانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان - قزاقستان، امروز برای کسب نشان طلا روی تشک میروند.
سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم، دو فینالیست ایران در رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان هستند که امروز، سهشنبه ۵ آبان، از حدود ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران برای کسب مدال طلا مبارزه خواهند کرد.
تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان پس از درخشش کمسابقه در تاریخ کشتی فرنگی ایران و قهرمانی پیاپی در رقابتهای قهرمانی جهان و کسب ۹ نشان رنگارنگ، فردا، چهارشنبه (۶ آبان) ساعت ۱۳ از طریق فرودگاه مهرآباد به کشور باز خواهد گشت.