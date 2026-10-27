به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان و یک روز پیش از پایان مسابقات، قهرمانی خود را قطعی کرد تا برای دومین سال پیاپی عنوان نخست جهان را به دست آورد؛ افتخاری که نخستین بار در تاریخ کشتی فرنگی ایران رقم خورد.

ملی‌پوشان ایران تا پایان روز سوم مسابقات، هفت مدال کسب کردند. همچنین با فینالیست شدن نمایندگان ایران در اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم، شمار مدال‌های قطعی تیم به ۹ مدال از ۱۰ وزن رسید.

سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم، دو فینالیست ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان هستند که امروز، سه‌شنبه ۵ آبان، از حدود ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران برای کسب مدال طلا مبارزه خواهند کرد.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان پس از درخشش کم‌سابقه در تاریخ کشتی فرنگی ایران و قهرمانی پیاپی در رقابت‌های قهرمانی جهان و کسب ۹ نشان رنگارنگ، فردا، چهارشنبه (۶ آبان) ساعت ۱۳ از طریق فرودگاه مهرآباد به کشور باز خواهد گشت.