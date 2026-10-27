

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست مشترک رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی ایران، با مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، رئیس انجمن حمایت از زندانیان شهرستان یزد به منظور بررسی ظرفیت‌های این رشته ورزشی و توسعه اقدامات حمایتی جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و حمایت از خانواده زندانیان برگزار شد.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد با اشاره به نقش اثربخش ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: پیوند رویداد‌های ورزشی با مسئولیت‌های اجتماعی و امور خیریه، علاوه بر ترویج فرهنگ پهلوانی، گره‌گشای مشکلات خانواده‌های نیازمند و آسیب‌پذیر خواهد بود.

محمد علی شاه حسینی در این نشست با تقدیر از این ابتکار ارزشمند عنوان کرد: استفاده از ظرفیت مسابقات و شور ورزشی جوانان برای کمک به آزادسازی زندانیان، الگویی موفق و قابل تعمیم از هم‌افزایی هیئت‌های ورزشی و انجمن‌های حمایتی است.

وی با اشاره به شعار محوری مسابقات مبنی بر اینکه «با همراهی شما، هر ماه یک زندانی آزاد می‌شود»، افزود: حمایت از آزادی زندانیان و کمک به خانواده‌های زندانیان یک رسالت خطیر اجتماعی است و ورود جدی جامعه ورزش به این عرصه، نشان‌دهنده عمق نگاه فرهنگی و انسانی در هیئت‌های ورزشی استان است.

در این نشست از پوستر دومین دوره مسابقات نجات‌غریق استان یزد با عنوان «ندای امید» (جام فرشتگان میناب) به صورت رسمی رونمایی شد.

این رویداد ورزشی که به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی برنامه‌ریزی شده، با همکاری مشترک هیئت نجات‌غریق و غواصی استان و ستاد مردمی دیه استان و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان یزد در هشتم آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و عواید ثبت نام این دوره جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و حمایت از خانواده زندانیان هزینه خواهد شد.