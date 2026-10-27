یک بانوی کارآفرین در چهارمحال و بختیاری با فراهم کردن زمینه اشتغال زندانیان در مزارع پرورش ماهی، به توانمندسازی و کمک به تأمین معیشت خانواده‌های آنان کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، زمینه اشتغال ۵۱ زندانی در ۱۳ مزرعه پرورش ماهی در استان چهارمحال و بختیاری فراهم شده است؛ طرحی که با مشارکت یک بانوی کارآفرین و همکاری دستگاه قضایی استان، فرصت اشتغال و کسب درآمد را برای زندانیان واجد شرایط فراهم کرده است.

در راستای اجرای این طرح، قضات استان پرونده ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را بررسی کردند که در نتیجه این بررسی‌ها، برای ۴۵۰ نفر زمینه اشتغال خارج از زندان فراهم شد تا بتوانند با فعالیت شغلی، بخشی از هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌هایشان را تأمین کنند.

اشتغال زندانیان در خارج از زندان، علاوه بر فراهم کردن امکان کسب درآمد، فرصتی برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌ها و دیون آنان ایجاد کرده است. درآمد حاصل از این فعالیت‌ها به برخی از زندانیان کمک کرده تا بخشی از تعهدات مالی خود را پرداخت کنند و در مسیر بازگشت به جامعه و بازسازی زندگی خود گام بردارند.

توسعه همکاری میان دستگاه قضایی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه اشتغال بیشتر زندانیان واجد شرایط را فراهم کند و با تقویت توان اقتصادی آنان، به حمایت از خانواده‌هایشان و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

تا پایان امسال زمینه اشتغال ۵۰ زندانی در مزارع پرورش ماهی فراهم می‌شود.