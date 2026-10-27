هم‌زمان با پنجم آبان‌ماه، روز ملی زعفران، دشت‌های تشنه استان فارس بار دیگر به پیشواز رویش محصولی رفته‌اند که این روز‌ها نه یک کالای اقتصادی، بلکه نمادی از تاب‌آوری اقلیمی و نجات کشاورزی در مواجهه با خشکسالی‌های پیاپی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استان فارس با یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه چهار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم زعفران، چهارمین تولیدکننده این محصول در کشور معرفی شده است.

در فارس، شهرستان استهبان با ۵۴۰ هکتار سطح زیر کشت و میانگین تولید ۵.۴ کیلوگرم در هکتار، بیشترین سطح کشت زعفران را دارد.

مرودشت، نی‌ریز، اقلید، سپیدان و سروستان نیز از دیگر شهرستان‌های عمده تولیدکننده این محصول هستند و در مجموع ۲۳ شهرستان استان ظرفیت کشت و توسعه زعفران را دارند.

افزایش کشت زعفران بخشی از روند تغییر الگوی کشت در فارس به شمار می‌رود و هر سال بین ۵۰ تا ۸۰ هکتار به سطح کشت زعفران افزوده می‌شود و در برنامه هفتم توسعه، افزایش سالانه ۵۰ هکتار پیش‌بینی شده است.

جهش در مرودشت؛ جایگزینی زراعت پرآب‌بر با گیاه کم‌توقع

در شهرستان مرودشت، افت مداوم سفره‌های آب زیرزمینی و تداوم خشکسالی سبب شده تا کشاورزان پیشرو، محصولاتی مانند پیاز و ذرت را از چرخه تناوب زراعی خارج یا محدود کرده و زعفران را جایگزین کنند؛ گیاهی اقتصادی که نیاز آبی آن حدود یک‌دهم محصولاتی، چون پیاز و ذرت برآورد می‌شود.

در پنج سال گذشته، سطح زیر کشت زعفران در مرودشت رشدی چهار برابری را تجربه کرده و هم‌اکنون به ۶۰ هکتار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در فصل برداشت، حدود ۳۰۰ کیلوگرم زعفران خشک از مزارع این شهرستان روانه بازار شود.

رشد کشت زعفران در مرودشت و دیگر مناطق فارس می‌تواند به تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی و استفاده بهتر از منابع آب کمک کند؛ اما تداوم این روند به پشتیبانی از تولیدکنندگان و تکمیل زنجیره تولید، از تأمین پیاز و مدیریت آفات تا فرآوری، بسته‌بندی و فروش، وابسته است.