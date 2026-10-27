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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد از آغاز برداشت سیبزمینی در هزار و ۲۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی سرخوش میانگین برداشت سیبزمینی در این شهرستان را حدود ۴۲ تن در هکتار بیان کرد و افزود: برداشت این محصول تا اوایل آذرماه ادامه دارد.
او تصریح کرد: تمام مزارع سیبزمینی این شهرستان با استفاده از سامانههای نوین آبیاری میشوند که این موضوع نقش مؤثری در مدیریت مصرف آب و افزایش بهرهوری منابع آبی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد با اشاره به ظرفیت کشاورزان منطقه در تولید این محصول گفت: بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری و تجربه کشاورزان در زمینه کشت و تولید سیبزمینی، از عوامل مؤثر در حفظ جایگاه این محصول در بخش کشاورزی اسدآباد است.