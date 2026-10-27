به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی سرخوش میانگین برداشت سیب‌زمینی در این شهرستان را حدود ۴۲ تن در هکتار بیان کرد و افزود: برداشت این محصول تا اوایل آذرماه ادامه دارد.

او تصریح کرد: تمام مزارع سیب‌زمینی این شهرستان با استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری می‌شوند که این موضوع نقش مؤثری در مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری منابع آبی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد با اشاره به ظرفیت کشاورزان منطقه در تولید این محصول گفت: بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری و تجربه کشاورزان در زمینه کشت و تولید سیب‌زمینی، از عوامل مؤثر در حفظ جایگاه این محصول در بخش کشاورزی اسدآباد است.