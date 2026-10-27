مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید حبوبات کشور به بیش از ۸۰۰ هزار تن در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: بهبود بارندگی‌ها و اجرای اقدامات فنی، تولید این محصولات را ۱۵.۵ درصد افزایش داده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، فرامک عزیزکریمی با اشاره به تولید حدود ۷۰۲ هزار تنی حبوبات در سال زراعی گذشته افزود: امسال تولید نخود به حدود ۳۳۰ هزار تن، عدس به ۷۵ هزار تن، لوبیا به ۳۲۰ هزار تن و سایر حبوبات به ۸۵ هزار تن رسیده است.

او استفاده از بذر اصلاح‌شده، توسعه مکانیزاسیون، کشت پاییزه و مبارزه با آفات و بیماری‌ها را از عوامل افزایش تولید دانست و گفت: امسال حدود ۸۰۰ تن بذر اصلاح‌شده نخود و عدس توزیع می‌شود.

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در طرح افزایش بهره‌وری لوبیا خبر داد و افزود: مصرف آب این محصول با اجرای روش‌های نوین آبیاری و معرفی ارقام جدید، از ۱۶ تا ۱۷ هزار مترمکعب به ۷ تا ۸ هزار مترمکعب کاهش یافته است.

عزیزکریمی نیاز سالانه کشور به حبوبات را حدود ۸۱۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: میانگین واردات این محصولات حدود ۲۰۰ هزار تن است؛ از جمله ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن عدس، ۴۰ تا ۵۰ هزار تن نخود رنگی برای تولید لپه و ۲۰ تا ۳۰ هزار تن انواع خاص لوبیا.

او با اشاره به ادامه صادرات نخود و لوبیا در کنار واردات افزود: قیمت عمده‌فروشی لوبیا اکنون حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان، نخود ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و عدس حدود ۲۰۰ هزار تومان است که نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.

به گفته عزیزکریمی، عملکرد نخود در طرح پایداری تولید در دیمزار‌ها ۳۴ درصد و عملکرد عدس ۲۶ درصد افزایش یافته است. توسعه کشت پاییزه برای استفاده از بارندگی‌ها و امکان کشت قراردادی با صنایع فرآوری و صادرکنندگان نیز از برنامه‌های افزایش بهره‌وری حبوبات است.