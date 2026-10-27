مدیرگروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی گفت: منوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که می‌تواند بدون هشدار قابل تشخیص، موجب مسمومیت شدید، کاهش سطح هوشیاری و حتی مرگ شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرجان کریمی قوانلو، مدیرگروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، با اشاره به اهمیت پیشگیری از مسمومیت ناشی از گاز‌ها و به‌ویژه منوکسیدکربن اظهار کرد: این گاز سمی در اثر احتراق ناقص سوخت‌های فسیلی مانند گاز، نفت، بنزین، گازوئیل و زغال تولید می‌شود و به دلیل نداشتن رنگ، بو، مزه و خاصیت تحریکی، تشخیص آن بدون تجهیزات هشداردهنده دشوار است.

وی افزود: با شروع فصل سرما و پیش از راه‌اندازی مجدد وسایل گرمایشی، لازم است اتصالات، لوله‌ها و مسیر دودکش بخاری‌ها و سایر تجهیزات سوخت‌سوز به‌دقت بررسی شوند. نصب غیراصولی وسایل گرمایشی، انسداد دودکش و نبود تهویه مناسب از عوامل مهم افزایش خطر تجمع گاز‌های سمی در محیط‌های بسته هستند.

کریمی قوانلو با اشاره به علائم مسمومیت با منوکسیدکربن گفت: سردرد، سرگیجه، گیجی، تپش قلب، وزوز گوش، خواب‌آلودگی، تهوع و استفراغ از علائم احتمالی این مسمومیت هستند و در موارد شدید، کاهش سطح هوشیاری، آسیب‌های عصبی پایدار، کما و مرگ نیز ممکن است رخ دهد.

وی ادامه داد: کودکان نیز در برابر مسمومیت با منوکسیدکربن آسیب‌پذیر هستند و ممکن است با علائمی مانند تهوع، استفراغ، اسهال، خواب‌آلودگی و کاهش سطح هوشیاری مواجه شوند. تماس طولانی‌مدت با این گاز می‌تواند پیامد‌های عصبی و شناختی به دنبال داشته باشد؛ ازاین‌رو، توجه به تهویه مناسب، بررسی وسایل گرمایشی و استفاده از هشداردهنده‌های استاندارد منوکسیدکربن اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرگروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت توجه به علائم هشداردهنده افزود: سرد بودن لوله دودکش در زمان کارکرد وسیله گرمایشی می‌تواند نشانه اختلال در خروج محصولات احتراق باشد و باید جدی گرفته شود. همچنین استفاده از آب‌گرم‌کن یا پکیج در فضای بسته و فاقد تهویه مناسب، به‌ویژه داخل حمام، می‌تواند خطر تجمع گاز‌های سمی را افزایش دهد.

وی با هشدار درباره استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد تصریح کرد: استفاده از اجاق‌های پیک‌نیکی و وسایل پخت‌وپز مسافرتی برای گرم کردن خودرو یا فضای بسته بسیار خطرناک است. روشن گذاشتن خودرو در گاراژ بسته و خوابیدن داخل خودرو با موتور روشن نیز می‌تواند زمینه‌ساز مسمومیت با منوکسیدکربن شود. در حوادث آتش‌سوزی نیز علاوه بر منوکسیدکربن، سوختن برخی مواد مصنوعی و پلاستیکی ممکن است گاز‌های سمی دیگری مانند سیانید تولید کند.

کریمی قوانلو درباره اقدامات فوری هنگام احتمال مسمومیت با منوکسیدکربن گفت: در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع یا خواب‌آلودگی در محیط بسته، افراد باید در سریع‌ترین زمان ممکن به هوای آزاد منتقل شوند و با اورژانس تماس بگیرند. ورود مجدد به محیط آلوده بدون تجهیزات و آموزش تخصصی می‌تواند جان افراد کمک‌کننده را نیز به خطر بیندازد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت قطع تنفس، احیای قلبی‌ریوی باید توسط فرد آموزش‌دیده و در محیط امن آغاز شود. همچنین بهبود علائم پس از خروج از محیط آلوده به معنای رفع خطر نیست و فرد مشکوک به مسمومیت باید فوراً از نظر پزشکی ارزیابی شود.

کریمی افزود: بررسی دوره‌ای وسایل گرمایشی و دودکش‌ها، تأمین تهویه مناسب، پرهیز از استفاده از وسایل احتراقی در فضا‌های بسته و نصب هشداردهنده منوکسیدکربن از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از این نوع مسمومیت است.