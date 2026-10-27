به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شجاع اقبالی فرماندار شهرستان کوثر از فراهم شدن امکان آبرسانی به یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان با خط انتقال شبکه پایاب سد گیوی ظرف یک ماه آینده خبر داد.

فرماندار کوثر اظهار کرد:طرح تسریع بهره‌برداری از خط انتقال سد گیوی برای اراضی پایاب با تاکید استاندار اردبیل، پیگیری نماینده مردم شهرستان‌های خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی و با تلاش شرکت آب منطقه‌ای استان و عوامل اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر همین اساس، اجرای خط انتقال شبکه پایاب سد گیوی به طول ۵۳۰ متر با لوله‌گذاری به قطر ۳۱۵ میلی‌متر در پایین‌دست جاده گیوی و در ادامه به‌صورت کانال هدایت آب به رودخانه سنگ‌آباد و اراضی کشاورزی منطقه اجرا می‌شود تا با تکمیل آن ظرف یک ماه، بالغ بر یک‌هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال زراعی جاری به کشت آبی اختصاص یابد.

فرماندار کوثر با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با مدیریت جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل تصریح کرد: مقرر شده با بررسی نظام مسائل اجتماعی و حقوقی مرتبط با حق‌آبه‌بران، مساحت دقیق اراضی کشاورزی احصا و نماینده کشاورزان معرفی شود تا برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی بر اساس اطلاعات دقیق صورت گیرد.

اقبالی با تأکید بر نقش مهم همکاری کشاورزان در ارائه اطلاعات اراضی و تعیین نماینده برای تسریع روند اجرای طرح و تحقق بهره‌مندی عادلانه از منابع آب، خاطرنشان کرد: شیوه‌های دیگر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری نیز به‌منظور تکمیل شبکه پایاب سد گیوی در دست پیگیری است.