بررسی مهم‌ترین راهکار‌های ارتقای کیفی دانشگاه‌های کشور در رشت بررسی مهم‌ترین راهکار‌های ارتقای کیفی دانشگاه‌های کشور در رشت بررسی مهم‌ترین راهکار‌های ارتقای کیفی دانشگاه‌های کشور در رشت بررسی مهم‌ترین راهکار‌های ارتقای کیفی دانشگاه‌های کشور در رشت بررسی مهم‌ترین راهکار‌های ارتقای کیفی دانشگاه‌های کشور در رشت



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، دبیر علمی همایش بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی گفت : بررسی نقش دانش پژوهی در ارتقای کیفی دانشگاه‌ها ، چالش‌ها و چشم انداز‌های کیفیت دانشگاه‌ها و ارایه الگوی نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی مبتنی برهوش مصنوعی از جمله مباحث قابل مطرح دراین همایش است که با شرکت مهمانان حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

عباس صادقی افزود: بیش از ۱۱۰ مقاله به دبیرخانه این همایش بین المللی ارسال شده بود که از این تعداد ۱۰۵ مقاله برگزیده شد.

برگزاری میزگرد‌های تخصصی و نشست‌های همراه با پرسش و پاسخ دانشجویی هم از دیگر برنامه‌های این همایش است.

نوزدهمین کنفرانس بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت درنظام‌های دانشگاهی فردا چهارشنبه ۶ آبان به کار خود پایان می‌دهد.

این کنفرانس بین المللی سال گذشته در دانشگاه تهران برگزار شده بود.