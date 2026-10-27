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نوزدهمین همایش بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظامهای دانشگاهی از امروز در دانشگاه گیلان آغاز شد و تا فردا ادامه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، دبیر علمی همایش بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظامهای دانشگاهی گفت : بررسی نقش دانش پژوهی در ارتقای کیفی دانشگاهها ، چالشها و چشم اندازهای کیفیت دانشگاهها و ارایه الگوی نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی مبتنی برهوش مصنوعی از جمله مباحث قابل مطرح دراین همایش است که با شرکت مهمانان حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.
عباس صادقی افزود: بیش از ۱۱۰ مقاله به دبیرخانه این همایش بین المللی ارسال شده بود که از این تعداد ۱۰۵ مقاله برگزیده شد.
برگزاری میزگردهای تخصصی و نشستهای همراه با پرسش و پاسخ دانشجویی هم از دیگر برنامههای این همایش است.
نوزدهمین کنفرانس بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت درنظامهای دانشگاهی فردا چهارشنبه ۶ آبان به کار خود پایان میدهد.
این کنفرانس بین المللی سال گذشته در دانشگاه تهران برگزار شده بود.