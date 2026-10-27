رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: تأخیر در صدور مجوز‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به صفر رسید.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: با همکاری مؤثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و با پیاده سازی فرآیند هوشمند و خودکار بررسی درخواست و صدور مجوزها، تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های مجوز این سازمان به صفر رسیده و مشکل تاخیر در بررسی درخواست‌ها به‌طور کامل برطرف شده است.

وی با اشاره به اقدامات مؤثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: اجرای این فرآیند، گامی مهم در تسهیل صدور مجوزها، کاهش زمان انتظار متقاضیان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار همچنین تأکید کرد: سایر دستگاه‌های اجرایی که همچنان با تأخیر در بررسی درخواست‌ها مواجه هستند، ضروری است با الگوبرداری از این تجربه موفق، نسبت به پیاده‌سازی فرآیند هوشمند و خودکار اقدام کنند تا ضمن جلوگیری از انباشت درخواست‌ها و صدور خودکار مجوز‌ها به دلیل عدم بررسی در مهلت قانونی، از تبعات قانونی ناشی از تأخیر در رسیدگی نیز پیشگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اتاق اصناف کشاورزی ایران تصریح کرد: با وجود رونمایی از فرآیند هوشمند و خودکار صدور مجوز در این حوزه، به دلیل عدم پیاده‌سازی عملیاتی آن، در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار درخواست با تأخیر در بررسی مواجه است.

محضرنیا در پایان خاطرنشان کرد: به‌زودی شاهد صدور خودکار پروانه‌های کسب کشاورزی خواهیم بود.