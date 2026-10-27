به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: در رویداد اوت تا سپتامبر ۲۰۲۶، تیم‌های AAC ۲ و AAC ۴ مرکز نجوم ادیب موفق به کسب هشت تأییدیه اولیه (Preliminary Detection) و یک تأییدیه اولیه مربوط به جرم کم‌نور (Faint Preliminary Detection) شدند.

کمال حیدری افزود: در رویداد سپتامبر تا اکتبر ۲۰۲۶ نیز تیم‌های AAC ۱ تا AAC ۶ درمجموع ۱۰ تأییدیه اولیه دیگر کسب کردند و بنا بر اعلام مرکز نجوم ادیب، در جمع تیم‌های برتر جهانی قرارگرفتند؛ به این ترتیب، مجموع تأییدیه‌های اولیه ثبت‌شده در این دو رویداد به ۱۸ مورد رسید و یک تأییدیه اولیه مربوط به جرم کم‌نور نیز به‌دست آمد.

وی گفت: این دستاورد‌ها حاصل مشارکت گروهی، بررسی دقیق داده‌های تصویری، استفاده از نرم‌افزار‌های تخصصی نجومی و پیگیری مستمر مراحل ارزیابی علمی اجرام احتمالی است؛ پویش بین‌المللی جست‌وجوی سیارک نیز با فراهم‌کردن امکان مشارکت گروه‌های آموزشی و پژوهشی در تحلیل داده‌های نجومی، بستری برای توسعه علوم شهروندی در سطح بین‌المللی فراهم کرده است.

حیدری با اشاره به یکی دیگر از دستاورد‌های اعلام‌شده مرکز نجوم ادیب گفت: گروه «۲۰۲۴ E.AdibAstroCenter ۲» در اصفهان موفق به ثبت سومین تأیید ثانویه جرم با شناسه ۲۰۲۴ WK۷۵ شده و پیگیری مراحل ثبت مشروط این جرم در کمربند اصلی سیارک‌ها را دنبال کرده است.

وی با اشاره به نقش فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در گسترش فرهنگ علمی ادامه داد: مرکز نجوم ادیب، به‌عنوان یکی از مراکز تخصصی و آموزشی وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، در کنار فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، بستری برای مشارکت علاقه‌مندان در تجربه‌های پژوهشی و پروژه‌های علمی فراهم کرده است.