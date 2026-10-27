به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ چهار کمیته تخصصی در قالب پدافند اجتماعی قوه قضاییه در آبادان تشکیل شد.

فرشاد مهدوی اظهار کرد: قوه قضائیه از ابتدای سال جاری در قالب طرحی با هدف حفظ و صیانت از حقوق عامه و حقوق مردم، برنامه‌ای به دادستانی‌های سراسر کشور ابلاغ کرده که در آبادان این طرح در قالب کارگروهی به نام پدافند اجتماعی برگزار می‌شود.

وی افزود: این کارگروه در آبادان چهار کمیته تخصصی شامل کمیته آگاه‌سازی و آموزش و فرهنگ عمومی، کمیته رسانه، کمیته امنیت اجتماعی و کمیته عشایر تشکیل شده است که آسیب‌های موجود در اجتماع را تحلیل و بررسی می‌کنند.

دبیر کارگروه پدافند اجتماعی دادستانی آبادان اظهار کرد: در قالب این کمیته‌ها، درباره موارد حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم آگاه‌سازی عمومی می‌شود.

مهدوی با اشاره به فعالیت‌های کمیته آگاه‌سازی و آموزش عمومی گفت: در حوزه آموزش و پرورش، آموزش‌های حقوقی برای اولیای دانش‌آموزان، خود دانش‌آموزان و کارکنان این اداره برگزار می‌شود تا علل و شیوه‌های پیشگیری از وقوع جرم تبیین شود.

وی ادامه داد: در حوزه عشایر نیز آسیب‌های موجود در اجتماع بخش‌های روستایی و دهیاری‌ها بررسی و موارد مرتبط با مسائل قانونی و حقوقی برطرف و اختلافات موجود حل و فصل می‌شود.

دبیر کارگروه پدافند اجتماعی دادستانی آبادان درباره فعالیت کمیته فرهنگ و رسانه اظهار کرد: این کمیته با استفاده از انجمن‌ها و گروه‌های هنری و فرهنگی، نمایشگاه‌های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی را دایر و نمایشنامه‌های مرتبط را برنامه‌ریزی می‌کند.

مهدوی افزود: در حوزه رسانه نیز درباره مطالب حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی می‌شود.

قوه قضاییه کارویژه‌های جدیدی را طراحی کرده است تا به اقتضای شرایط و پیامد‌های جنگ تحمیلی در حوزه اجتماعی اجرا و عملیاتی شود هدف این کارویژه‌ها و برنامه‌ها پیگیری هدفمند و مطالبه‌گری و آگاه‌سازی عمومی است.