معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول استان خوزستان گفت: مصرف ناآگاهانه و خودسرانه بسیاری از گیاهان دارویی می‌تواند سبب بروز مسمومیت در انسان شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داود سلمان پور، اظهار داشت: در سالهای اخیر گرایش مردم به مصرف داروهای گیاهی و گیاهان دارویی افزایش یافته است. مصرف ناآگاهانه و خودسرانه بسیاری از گیاهان دارویی می تواند سبب بروز مسمومیت در انسان شوند.

وی افزود: گیاهان تزئینی مانند دیفن باخیا و خرزهره که در باغچه منازل و آپارتمان های مسکونی کاشته و نگهداری می شوند نیز می توانند در صورت مصرف تماس دست به گیاه و یا اشتباهی بلعیده شدن توسط کودک یا حیوان خانگی می تواند مسمومیت ایجاد کند.

دکتر سلمان پور ادامه داد: برخی از گیاهان مانند شوکران، خرزهره، تاتوره، گل انگشتانه و کرچک قادر به ایجاد مسمومیت های شدید و حتی کُشنده در انسان و حیوان هستند.

وی بیان کرد: بروز مسمومیت های گیاهی در کشاورزان، باغداران، شکارچیان و کارگران مزارع و گلخانه ها به علت تماس بیشتر با انواع گیاهان سمی شیوع بیشتری دارد.

دکتر سلمان پور گفت: مسمومیت با گیاهان در بسیاری از موارد از نظر شدت نوع خفیف یا متوسط بوده، به طوری که با درمان اولیه علایم و نشانه های مسمومیت کاهش یافته و برطرف می شود.

وی افزود: گیاهان در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یکی از علل مهم بروز مسمومیت ها به خصوص در کودکان زیر ۵ سال است.کنجکاوی کودکان و وجود جذابیت در شکل و رنگ بخش های مختلف یک گیاه سمی مثل میوه، دانه و برگ از عوامل مسمومیت در کودکان می باشد.

معاون غذا و دارو در پایان اقدامات اولیه برای فرد مسموم را یادآور شد و گفت: در صورت بروز مسمومیت باید با مرکز اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت و بدون أتلاف وقت فرد مسموم به بیمارستان منتقل شود.