به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از خدمات علیرضا هاتفی قدردانی و جعفر علیپور به عنوان دادستان جدید شهرستان پیرانشهر معرفی شد.

محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در آئین تکریم و معارفه دادستان پیرانشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا گفت:حضور مردم در خیابان و حمایت آنها از رزمندگان در میدان مسولیت مسولین را سنگین می‌کند.

علی نژاد با اشاره به سختی کار در ایام جنگ گفت:دستگاه قضایی اجازه نداد شرایط جنگی موجب تعطیلی اجرای عدالت و احقاق حق شود و فرزندان ملت در سنگر عدالت ایستادند و به پرونده‌ها رسیدگی کردند.

رئیس شورای قضایی استان به وجود همدلی کم نظیر بین مجموعه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی اشاره وگفت: این همدلی موجب ارتقای امنیت استان هست و در شهری مثل پیرانشهر اتحاد اقوام و مذاهب الگویی اسلامی از بصیرت بالای مردم این خطه هست که باید با قوت ادامه یابد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به نوع آوری‌های جدید دستگاه قضایی مانند استفاده از سامانه‌های هوشمند، ارجاع هوشمند پرونده، اخذ ضمانت الکترونیکی و اخذ وجوه محکومیت به صورت الکترونیکی از امور مهمی هستند که دستگاه قضایی اجرایی شدن آنها را با جدیت دنبال می‌کند.

علی نژاد با اشاره به ظرفیت سران عشایر پیرانشهر گفت:سران عشایر در امر صلح و سازش و کمک به امور آزادی زندانیان غیر عمد و مالی نقش پررنگی دارند که دادستان باید این ظرفیت را قدر بداند و نهایت بهره را ببرد.

علی نژاد در ادامه به دیگر ظرفیت بزرگ شهرستان مرزی پیرانشهر در گمرک تمرچین اشاره و گفت:گمرک تمرچین ظرفیت بزرگی برای واردات و صادرات و توسعه تجارت و رشد اقتصادی استان و کشور است که دادستان باید با همکاری سایر نهاد‌های متولی نظارت لازم برای بهره برداری از این ظرفیت را داشته باشند. صیانت از حقوق عامه و بیت المال، حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، اهتمام به زندان و امورات زندانیان، نظارت بر ضابطین و آموزش آنها، استفاده از فناوری‌های نوین در ارجاع هوشمند پرونده و اخذ ضمانت الکترونیکی از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به دادستان بود.

در ادامه مراسم رئیس دادگستری، دادستان، امام جمعه و فرماندار پیرانشهر هم به ایراد سخن پرداختند و نهایتا از زحمات علیرضا هاتفی تقدیر به عمل آمد و جعفر علیپور به عنوان دادستان پیرانشهر معرفی شد.