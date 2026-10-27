کارشناس هواشناسی استان یزد از تداوم جو نسبتاً پایدار در پنج روز آینده خبر داد و نسبت به انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی استان روز هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: در پنج روز آینده، شرایط جوی استان یزد نسبتاً پایدار خواهد بود، اما در ساعات اولیه روز، مناطق صنعتی با انباشت آلاینده‌های جوی مواجه می‌شوند.

وی افزود: از عصر پنجشنبه تا اوایل روز جمعه، افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به تغییرات دمایی استان اظهار داشت: سبزدشت با ثبت دمای سه درجه سانتی‌گراد بالای صفر، سردترین منطقه استان در صبح امروز بود و بافق نیز با دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین منطقه استان در روز گذشته گزارش شد.

میرحسینی ادامه داد: دمای شهر یزد در روز گذشته بین ۲۸ تا ۱۳ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.