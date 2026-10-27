به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود جعفرنژاد امروز پنجم آبان‌ماه، روز ملی زعفران در بازدید از مزارع زعفران شهر بناب جدید شهرستان مرند از پیش‌بینی تولید بیش از ۳.۲ تُن زعفران خشک در استان در سال جاری خبر داد و گفت: شهرستان مرند با بیش از ۲۹۰ هکتار سطح زیرکشت و تولید پیش‌بینی‌شده یک‌هزار و ۹۶۰ کیلوگرم زعفران، رتبه نخست استان را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: سطح زیرکشت زعفران در آذربایجان‌شرقی امسال به بیش از ۴۸۵ هکتار رسیده است و با توجه به بارندگی‌های مطلوب سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳.۲ تن زعفران خشک در استان تولید شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و کشاورزی آذربایجان‌شرقی برای توسعه کشت زعفران افزود: این محصول به دلیل نیاز آبی نسبتاً پایین، امکان کشت در مناطق مستعد استان و قابلیت ایجاد ارزش اقتصادی بالا، از ظرفیت مناسبی برای توسعه و اصلاح الگوی کشت و تنوع‌بخشی به تولید محصولات کشاورزی برخوردار است.

جعفرنژاد با بیان اینکه متوسط عملکرد زعفران خشک در واحد سطح در شهرستان مرند حدود ۷ کیلوگرم در هکتار است اظهار کرد: شهرستان‌های مرند، تبریز، میانه، اهر و آذرشهر بیشترین سطح زیرکشت زعفران استان را به خود اختصاص داده‌اند که در این میان، مرند با بیش از ۲۹۰ هکتار سطح زیرکشت و تولید پیش‌بینی‌شده یک‌هزار و ۹۶۰ کیلوگرم زعفران خشک، جایگاه نخست استان را دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ارزش اقتصادی این محصول گفت: برآورد‌های موجود نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم گل‌تَر زعفران در زمان اعلام‌شده بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان و قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم زعفران خشک حدود ۲۸۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان برآورد می‌گردد.

وی افزود: با توجه به ارزش اقتصادی بالای زعفران، توسعه اصولی این محصول می‌تواند به افزایش درآمد بهره‌برداران، ایجاد فرصت‌های اشتغال در مناطق روستایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی اراضی مستعد استان کمک کند؛ البته تحقق این ظرفیت مستلزم توجه به کیفیت تولید، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و حمایت از کشاورزان است.

جعفرنژاد با اشاره به جایگاه آذربایجان‌ شرقی در تولید زعفران کشور اظهار کرد: سطح زیرکشت زعفران در کشور حدود ۱۳۳ هزار هکتار برآورد می‌شود و سهم استان استان از سطح زیرکشت این محصول حدود ۰.۴ درصد است؛ بر این اساس، استان در جایگاه دوازدهم کشور از نظر سطح زیرکشت زعفران قرار دارد.

وی تأمین پیاز زعفران را از نیاز‌های اساسی توسعه این محصول در استان دانست و گفت: پیاز مورد نیاز برای کشت زعفران در آذربایجان‌شرقی از استان خراسان و همچنین از ظرفیت‌های موجود در شهر بناب جدید شهرستان مرند تأمین می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: میزان مصرف پیازچه زعفران برای هر هکتار حدود ۵ تا ۷ تن است و قیمت هر کیلوگرم پیازچه در سال جاری به‌طور متوسط ۲۵۰ هزار تومان بود. بر این اساس، هزینه تأمین پیازچه برای احداث هر هکتار مزرعه زعفران، بسته به میزان مصرف، حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تا یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بود.

وی تأکید کرد: بالا بودن هزینه اولیه تأمین پیاز زعفران، یکی از موانع توسعه این محصول به شمار می‌رود و حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل دسترسی به نهاده‌های باکیفیت و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری و بسته بندی در این بخش می‌تواند در گسترش سطح زیرکشت و افزایش تولید استان مؤثر باشد.

جعفرنژاد همچنین با اشاره به نیاز آبی زعفران بیان کرد: نیاز آبی این محصول حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در هکتار با توجه به میانگین بارندگی برآورد می‌شود و بخش مهمی از آبیاری آن در فصل پاییز و زمستان انجام می‌گیرد؛ دوره‌ای که نیاز آبی بسیاری از محصولات باغی و زراعی کاهش می‌یابد. از این رو، زعفران در مناطق مناسب اقلیمی می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای بهینه‌سازی مصرف آب و تنوع‌بخشی به الگوی کشت مطرح باشد.

وی با بیان اینکه نام‌گذاری پنجم آبان‌ماه به‌عنوان روز ملی زعفران، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرصتی برای پاسداشت تلاش زعفران‌کاران و توجه بیشتر به ظرفیت‌های اقتصادی، کشاورزی و صادراتی این محصول ارزشمند است افزود: توسعه پایدار کشت زعفران، علاوه بر افزایش تولید، نیازمند ارتقای کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های تولید، تقویت زنجیره تأمین و فرآوری، توسعه بازار‌های داخلی و خارجی و حمایت هدفمند از بهره‌برداران است؛ اقداماتی که می‌تواند زمینه افزایش درآمد کشاورزان و تقویت جایگاه زعفران ایرانی در بازار‌های بین‌المللی را فراهم کند.