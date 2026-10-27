

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرپرست مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی از حضور هفت تشکل تعاون روستایی و کشاورزی استان در نمایشگاه کشاورزی آیفارم تهران خبر داد که از پنجم تا هشتم آبان در نمایشگاه سرزمین آفتاب تهران برگزار می‌شود.

فاطمی گفت: حضور تشکل‌های خراسان جنوبی در این رویداد، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و محصولات بخش تعاون روستایی و کشاورزی خراسان جنوبی و همچنین توسعه تعاملات و ارتباطات تجاری با فعالان این حوزه فراهم می‌کند.

وی افزود: در این نمایشگاه اتحادیه شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی استان، اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان قاینات، شرکت سهامی زراعی اسلام‌آباد، شرکت سهامی زراعی خضری، ۲ شرکت تعاونی کشاورزی پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار در بیرجند و شرکت تعاونی روستایی مود حضور دارند.