به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کیانوش کیامرز، مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد، در مراسم عملیات اجرایی فاز دوم خط ۳ قطار شهری گفت: بر اساس ضوابط ایمنی، این خط به مدت ۶ ماه در مرحله بهره‌برداری آزمایشی قرار می‌گیرد تا سلامت عملکرد آن بررسی شود و مراسم رسمی بهره‌برداری از چند ایستگاه خط سه قطار شهری با حضور مسئولان عالی‌رتبه کشور احتمالاً تا پایان آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

کیانوش کیامرز با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرح افزود: دستگاه حفاری تونل اکنون به محدوده بلوار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در قاسم‌آباد نزدیک شده و تنها ۵.۵ کیلومتر از حفاری باقی مانده است.

او خاطرنشان کرد: اگرچه برنامه اولیه اتمام حفاری تا پایان سال بود، اما شرایط اقتصادی سرعت اجرای پروژه را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرعامل قطار شهری مشهد در خصوص تأمین ناوگان، تصریح کرد: بر اساس قرارداد‌های دولتی با شرکت‌های چینی، ۲۱۰ واگن برای شهر مشهد پیش‌بینی شده است، اما ابهامات در وضعیت قرارداد و شرایط خاص کشور، روند تأمین ناوگان را با تأخیر مواجه کرده است. در حال حاضر برای جابه‌جایی مسافران در خط ۳ از ناوگان خط ۲ استفاده می‌شود که این امر مانع از کاهش فاصله زمانی حرکت قطار‌ها به کمتر از ۱۰ دقیقه شده است.

کیامرز همچنین به طراحی سازه ارتباطی میان خطوط ۲، ۳ و ۴ اشاره کرد و گفت: این زیرساخت امکان جابه‌جایی قطار‌ها میان خطوط را در آینده فراهم می‌کند.

این مقام مسئول گفت: ۲۷ همت اعتبار برای عملیات اجرایی ۴ کیلومتر و ۵۰۰ متر از فاز دوم خط ۳ قطار شهری مشهد اختصاص یافته است.

کیامرز افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم در تأمین برخی تجهیزات آتش‌نشانی، ایمنی مسافران در اولویت قرار دارد و با افزایش تجهیزات جایگزین، این استاندارد‌ها تأمین شده است.