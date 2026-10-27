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فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری بادی در پایانه مرزی بازرگان با همکاری مرزبانان هنگ مرزی ماکو و سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری بادی در پایانه مرزی بازرگان با همکاری مرزبانان هنگ مرزی ماکو و سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
سردار «محمد احمدی» فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی در تشریح این خبر، گفت: مرزبانان مستقر در پایانه مرزی بازرگان، در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی و فنی، کنترل و نظارت بر تردد مسافران و بررسی دقیق کالاهای ورودی را در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد: مرزبانان در جریان کنترل و بازرسی محمولههای ورودی، موفق شدند ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری بادی به ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیارد ریال را کشف کنند.
وی افزود: در این رابطه، فرد مرتبط با محموله دستگیر و به همراه سلاحهای مکشوفه برای انجام تحقیقات و سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی گردید.
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان سلاح، خاطرنشان کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر مبادی رسمی، با هرگونه قاچاق سلاح و اقلام ممنوعه برخورد کرده و تأمین امنیت مرزهای کشور را با جدیت دنبال میکنند.