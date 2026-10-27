به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری بادی در پایانه مرزی بازرگان با همکاری مرزبانان هنگ مرزی ماکو و سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.

سردار «محمد احمدی» فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی در تشریح این خبر، گفت: مرزبانان مستقر در پایانه مرزی بازرگان، در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و فنی، کنترل و نظارت بر تردد مسافران و بررسی دقیق کالا‌های ورودی را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مرزبانان در جریان کنترل و بازرسی محموله‌های ورودی، موفق شدند ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری بادی به ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیارد ریال را کشف کنند.

وی افزود: در این رابطه، فرد مرتبط با محموله دستگیر و به همراه سلاح‌های مکشوفه برای انجام تحقیقات و سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی گردید.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان سلاح، خاطرنشان کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر مبادی رسمی، با هرگونه قاچاق سلاح و اقلام ممنوعه برخورد کرده و تأمین امنیت مرز‌های کشور را با جدیت دنبال می‌کنند.