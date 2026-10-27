ضرورت گسترش پوشش بیمه‌ای و حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج

ضرورت گسترش پوشش بیمه‌ای و حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، دکتر ذوالفقار تقوی، مدیرکل بیمه سلامت استان مازندران، با تأکید بر ضرورت گسترش پوشش بیمه‌ای و حمایت از بیماران، ناباروری، بیماران خاص و صعب‌العلاج و اجرای نظام پزشک خانواده و ارجاع را از مهم‌ترین اولویت‌های بیمه سلامت در استان برشمرد.

مدیرکل بیمه سلامت استان مازندران، با اشاره به وظایف این سازمان در تأمین سلامت مردم گفت: بیمه سلامت علاوه بر مأموریت اصلی خود در پوشش خدمات درمانی مردم، در حوزه‌های ویژه‌ای نیز مسئولیت دارد که حمایت از زوجین نابارور، بیماران خاص و صعب‌العلاج و اجرای نظام پزشک خانواده و ارجاع از مهم‌ترین آنهاست.

وی با اشاره به کاهش موالید و اهمیت حمایت از زوجین نابارور افزود: حمایت بیمه‌ای از این زوجین با توجه به شرایط جمعیتی استان مازندران، از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران همچنین با اشاره به ضرورت شناسایی و نشان‌دار کردن بیماران خاص و صعب‌العلاج اظهار کرد: در حال حاضر، حدود ۶۰ هزار نفر دیگر از بیماران استان باید برای بهره‌مندی از حمایت‌های مربوط، شناسایی و نشان‌دار شوند.

تقوی با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی در تحقق این هدف افزود: انتظار داریم با همکاری مسئولان شهرستان‌ها و اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه شناسایی این بیماران فراهم شود تا شمار افراد نشان‌دارشده در استان به رقم مورد انتظار، یعنی حدود ۱۴۰ هزار نفر، برسد.

وی در ادامه، اجرای نظام پزشک خانواده و ارجاع را یکی از راهکار‌های اساسی برای بهبود مدیریت سلامت و کاهش هزینه‌های درمان دانست و گفت: تجربه اجرای پزشک خانواده روستایی در استان‌های مازندران و فارس و همچنین اجرای پزشک خانواده شهری در مازندران طی حدود ۱۴ سال گذشته، اهمیت این نظام را نشان می‌دهد.

مدیرکل بیمه سلامت استان مازندران افزود: اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد سلامت به موفقیت برسیم، یکی از راهکار‌های اساسی، اجرای مؤثر نظام پزشک خانواده و ارجاع است؛ به این معنا که پزشک خانواده برای بیماران پرونده الکترونیک تشکیل دهد و در صورت نیاز به خدمات تخصصی، فوق‌تخصصی، درمانگاهی یا بیمارستانی، بیمار را به سطوح بالاتر درمان ارجاع دهد.

تقوی با بیان اینکه اجرای این طرح در مازندران با قوت دنبال شده است، تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز تا سطح انتظار فاصله داریم و امیدواریم با افزایش آگاهی عمومی و همکاری مسئولان، اجرای این نظام در استان تقویت شود.

رفع اختلال سامانه‌های بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت مازندران در پاسخ به پرسشی درباره اختلال‌های چند ماه اخیر در سامانه‌های بیمه سلامت و مشکلات ایجادشده برای برخی بیماران گفت: در مقطعی، به مدت یک تا دو ماه، مشکلاتی در سامانه‌های بیمه سلامت ایجاد شد که موجب بروز اختلال در پرونده‌های تعدادی از بیماران شد.

وی افزود: این مشکلات اکنون به‌طور کامل برطرف شده است و در حال حاضر، از این بابت چالشی وجود ندارد.

بیمه رایگان پنج دهک دوم روستایی تا پایان فروردین ۱۴۰۶

تقوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بیمه درمانی روستاییان و تغییرات مربوط به پوشش بیمه‌ای دهک‌های درآمدی گفت: پنج دهک اول جمعیت شهری از پوشش بیمه رایگان برخوردارند و در گذشته، بیمه روستاییان نیز برای همه دهک‌ها رایگان بود؛ اما درباره پنج دهک دوم روستایی، تغییراتی در وضعیت بیمه رایگان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با تصمیم دولت، پوشش بیمه‌ای پنج دهک دوم روستاییان فعلاً به‌صورت خودکار تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۶ برقرار شده است.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران از بیمه شدگان صندوق­ ایرانیان دهک‌های ششم تا دهم خواست برای تداوم پوشش بیمه‌ای خود، وضعیت دهک درآمدی و سهم حق بیمه‌شان را پیگیری کنند و در صورت لزوم، برای پرداخت سهم تعیین‌شده و تمدید بیمه اقدام کنند.

تقوی با اشاره به تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده برای برخی دهک‌ها گفت: دهک‌های ششم تا نهم، متناسب با دهک درآمدی، از تخفیف‌هایی برخوردار می‌شوند که میزان آن از حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد متغیر است.

وی افزود: برای دهک دهم، سرانه حق بیمه ماهانه حدود ۴۸۰ هزار تومان اعلام شده است که هزینه سالانه آن بیش از پنج میلیون تومان خواهد بود؛ سایر دهک‌های مشمول نیز با توجه به میزان تخفیف تعیین‌شده، سهم کمتری پرداخت می‌کنند.