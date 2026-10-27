معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نقش کشاورزان و تولیدکنندگان در تأمین نیاز‌های اساسی مردم گفت: حدود ۸۵ درصد نیاز بخش کشاورزی کشور در داخل تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی تیموری امروز ۵ آبان‌ماه در دیدار با استاندار لرستان با اشاره به اینکه حدود ۸۵ درصد نیاز بخش کشاورزی کشور در داخل تولید می‌شود، گفت: عملکرد کشاورزان در جنگ ۴۰ روزه و تداوم عرضه کالا‌های اساسی در فروشگاه‌ها، اهمیت تولید داخلی و نقش این بخش در تأمین امنیت غذایی کشور را آشکار کرد.

وی افزود: در جریان جنگ نیز کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در فروشگاه‌ها عرضه می‌شد و کمبود قابل توجهی در این زمینه مشاهده نشد که این موضوع حاصل تلاش کشاورزان و همدلی و همکاری مجموعه‌های مرتبط در سراسر کشور بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت حفظ این ظرفیت تولیدی بیان کرد: استمرار تولید و تأمین پایدار کالا‌های اساسی نیازمند حمایت از کشاورزان، تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.

تیموری با اشاره به عملکرد لرستان در تولید گندم گفت: میزان خرید تضمینی گندم امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته که این روند بیانگر تلاش کشاورزان و مجموعه جهاد کشاورزی استان در تولید این محصول راهبردی است.

وی با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در سال جاری اظهار کرد: با وجود این تأخیر، مطالبات گندم‌کاران لرستان به‌طور کامل پرداخت شده است و امید می‌رود پرداخت مطالبات باقی‌مانده در کشور نیز این هفته تکمیل شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز سال زراعی جدید از حدود ۲۰ روز گذشته، ابراز امیدواری کرد با تلاش کشاورزان و همراهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، دستاورد‌های تولیدی سال گذشته حفظ شود و تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی جاری افزایش یابد.

تیموری در ادامه با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی گفت: تعامل میان سازمان جهاد کشاورزی لرستان، سایر دستگاه‌ها، قوای سه‌گانه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی و رفع مشکلات این حوزه ضروری است.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن ساختمان سازمان جهاد کشاورزی لرستان در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: اقداماتی با حمایت استاندار لرستان برای بازسازی و تجهیز این ساختمان در حال انجام است تا زمینه استقرار دوباره کارکنان و ادامه فعالیت این مجموعه فراهم شود.