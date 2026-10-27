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شهردار دوگنبدان گفت: ۱۲ زمین ورزش پتانک در پارک بعثت این شهر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا قشفایی افزود: برای اجرای این طرح ورزشی ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی اضافه کرد: این طرح گامی مهم در راستای توسعه ورزش همگانی است.
رئیس انجمن پتانک گچساران هم گفت: این بازی در زمین ماسهای به ابعاد ۴ متر در ۱۵ با استفاده از سه توپ فلزی و یک رینگ انجام میشود.
حاتمی افزود: این رشته مثل خیلی از رشتههای دیگر ریشه در آداب و رسوم سنتی ما ایرانیان از جمله بازیهایی مثل دال پلان، بلوط بازی، گردو بازی و تیله بازی است.
وی افزود: پتانک ورزشی ساده، خانوادگی و کم هزینه است که با توپی فلزی در زمین خاکی ماسهای و به صورت دونفری، سه نفری و میکس انجام میشود